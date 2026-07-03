Ruta 307: continúa cortado el tránsito por el congelamiento de la calzada

La ola de frío polar que ingresó esta semana al país derrumbó las temperaturas en toda la región y hasta provocó nevadas en los Valles Calchaquíes. Esto motivó a que, de manera preventiva, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) decida cortar desde el miércoles el tránsito sobre la ruta 307, específicamente en el tramo comprendido entre Tafí del Valle y Amaicha. Además, se encuentra interrumpido hasta el mediodía el paso en el tramo comprendido entre Acheral y Tafí, debido al congelamiento de la calzada y a la escasa visibilidad en la zona.