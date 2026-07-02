¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle este viernes 3 de julio?

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes 3 de julio un día gélido en Tafí del Valle, con mínimas de -3 °C y probabilidad de lluvias y nevadas matutinas.
- La jornada iniciará con neblina y lloviznas heladas, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado con ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 59 km/h.
- Se recomienda precaución a locales y turistas, ya que el frío polar continuará el fin de semana con marcas térmicas bajo cero, aunque se espera una leve mejoría el domingo.
El invierno seguirá haciéndose sentir en Tafí del Valle este viernes 3 de julio, con una jornada marcada por las bajas temperaturas, la posibilidad de lluvias y nevadas en las primeras horas del día y la presencia de neblina durante la mañana.
De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de -3 °C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 4 °C, por lo que se recomienda a residentes y turistas extremar los cuidados frente al intenso frío.
Pronóstico por momentos del día
Durante la madrugada existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias y nevadas, con temperaturas cercanas a -1 °C y vientos del noroeste de entre 7 y 12 km/h.
En la mañana predominará la neblina, con una temperatura mínima de -3 °C, vientos suaves del sudoeste y baja probabilidad de precipitaciones.
Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura llegará a los 4 °C y el viento del noroeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Por la noche continuarán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a 2 °C y sin probabilidades significativas de lluvias.
Cómo seguirá el tiempo en Tafí del Valle
El pronóstico extendido indica que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de -2 °C y una máxima de 11 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 0 °C y 7 °C, con una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.
Meta descripción SEO: Conocé cómo estará el tiempo en Tafí del Valle este viernes 3 de julio. El pronóstico anuncia temperaturas bajo cero, posibilidad de lluvias y nevadas y fuertes ráfagas de viento durante la tarde.