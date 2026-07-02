¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle este viernes 3 de julio?

Cómo seguirá el tiempo en Tafí del Valle

El pronóstico extendido indica que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de -2 °C y una máxima de 11 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 0 °C y 7 °C, con una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.