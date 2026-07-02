SociedadClima y ecología

¿Cómo estará el tiempo en Tafí del Valle este viernes 3 de julio?

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

INICIO. En Tafí del Valle, el frío convirtió en nieve una leve llovizna.
INICIO. En Tafí del Valle, el frío convirtió en nieve una leve llovizna.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes 3 de julio un día gélido en Tafí del Valle, con mínimas de -3 °C y probabilidad de lluvias y nevadas matutinas.
  • La jornada iniciará con neblina y lloviznas heladas, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado con ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 59 km/h.
  • Se recomienda precaución a locales y turistas, ya que el frío polar continuará el fin de semana con marcas térmicas bajo cero, aunque se espera una leve mejoría el domingo.
Resumen generado con IA

El invierno seguirá haciéndose sentir en Tafí del Valle este viernes 3 de julio, con una jornada marcada por las bajas temperaturas, la posibilidad de lluvias y nevadas en las primeras horas del día y la presencia de neblina durante la mañana.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de -3 °C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 4 °C, por lo que se recomienda a residentes y turistas extremar los cuidados frente al intenso frío.

Pronóstico por momentos del día

Durante la madrugada existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias y nevadas, con temperaturas cercanas a -1 °C y vientos del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

En la mañana predominará la neblina, con una temperatura mínima de -3 °C, vientos suaves del sudoeste y baja probabilidad de precipitaciones.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura llegará a los 4 °C y el viento del noroeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la noche continuarán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a 2 °C y sin probabilidades significativas de lluvias.

Cómo seguirá el tiempo en Tafí del Valle

El pronóstico extendido indica que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de -2 °C y una máxima de 11 °C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 0 °C y 7 °C, con una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Meta descripción SEO: Conocé cómo estará el tiempo en Tafí del Valle este viernes 3 de julio. El pronóstico anuncia temperaturas bajo cero, posibilidad de lluvias y nevadas y fuertes ráfagas de viento durante la tarde.

Temas Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves 2 de julio? Qué dice el pronóstico

¿Puede nevar en Tafí del Valle este jueves 2 de julio? Qué dice el pronóstico

Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
3

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
4

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
5

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
4

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
5

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Más Noticias
¿Cómo estará el tiempo este viernes 3 de julio en Tucumán?

¿Cómo estará el tiempo este viernes 3 de julio en Tucumán?

Nevó en Mar del Plata por primera vez en 35 años

Nevó en Mar del Plata por primera vez en 35 años

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Encuesta: ¿Cuáles son las obras más urgentes que necesita el Gran Tucumán?

Encuesta: ¿Cuáles son las obras más urgentes que necesita el Gran Tucumán?

Habló la hermana de Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela: “Lo están sedando porque está muy mal”

Habló la hermana de Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela: “Lo están sedando porque está muy mal”

Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos

Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos

Horóscopo chino: los signos que tendrán más suerte en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán más suerte en julio, según Ludovica Squirru

Comentarios