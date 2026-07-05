Paisajes, tradición y confort: la propuesta de Lunahuana para este invierno

La Hostería Lunahuana invita a vivir una experiencia que combina naturaleza, confort y gastronomía en uno de los destinos más elegidos del Norte argentino durante las vacaciones de invierno. Ubicada en Tafí del Valle, la propuesta del establecimiento busca que cada huésped disfrute de la belleza del valle, su identidad y la tranquilidad de un entorno privilegiado.
Año tras año, Tafí del Valle es elegido por quienes buscan una escapada diferente durante el receso invernal. Sus paisajes con vistas espectaculares, los días soleados ideales para recorrer el valle y la posibilidad de disfrutar de una sorpresiva nevada convierten al destino en uno de los favoritos de la temporada. A ello se suma una excelente gastronomía regional, donde sobresalen las tradicionales empanadas tucumanas y los reconocidos quesos tafinistos, además de su historia, sus tradiciones y la calidez de la gente que recibe a cada visitante.
En ese contexto, Lunahuana apuesta por combinar el entorno privilegiado en el que se encuentra con sus comodidades y servicios. La propuesta permite conocer el valle a través de distintas actividades al aire libre, con el asesoramiento del personal de la hostería, disfrutar de la gastronomía de su restaurante y desconectarse de la rutina en el confort de sus habitaciones.
Desde el establecimiento destacan que el objetivo es brindar una estadía sin preocupaciones. “Nos encargamos de solucionar cada una de las necesidades de nuestros huéspedes para que solo se dediquen a disfrutar de Tafí del Valle durante sus vacaciones”, explican.
Con motivo de las vacaciones de invierno, la hostería preparó promociones especiales para quienes viajen en pareja o en familia. Las opciones incluyen alojamiento con desayuno desde $52.000 por persona, mientras que también ofrece un paquete con alojamiento, desayuno y servicio gastronómico -almuerzo o cena- desde $74.000 por persona. Las promociones están sujetas a disponibilidad y cuentan con cupos limitados.
Contacto
Av. Miguel Critto 540 – Tafí del Valle Tel: (03867) 421360 / 421330 WhatsApp: 381-2114695
Mail: hosteria.lunahuana@hotmail.com
Web: www.lunahuana.com.ar