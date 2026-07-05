Paisajes, tradición y confort: la propuesta de Lunahuana para este invierno

Año tras año, Tafí del Valle es elegido por quienes buscan una escapada diferente durante el receso invernal. Sus paisajes con vistas espectaculares, los días soleados ideales para recorrer el valle y la posibilidad de disfrutar de una sorpresiva nevada convierten al destino en uno de los favoritos de la temporada. A ello se suma una excelente gastronomía regional, donde sobresalen las tradicionales empanadas tucumanas y los reconocidos quesos tafinistos, además de su historia, sus tradiciones y la calidez de la gente que recibe a cada visitante.