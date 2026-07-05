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Cabañas Ernes Huasi, tu hogar en los valles
Cabañas Ernes Huasi, tu hogar en los valles
Hace 4 Hs

Cabañas Ernes Huasi invita a disfrutar unas vacaciones rodeadas de naturaleza, tranquilidad y el confort de un proyecto familiar pensado para quienes eligen recorrer las rutas del norte argentino. Ubicadas en Tafí del Valle, las cabañas ofrecen el espacio ideal para descansar y vivir una experiencia única en cualquier época del año.

Cada unidad está equipada para que los visitantes se sientan como en casa. Cuentan con calefacción eléctrica, hogar a leña, cochera techada, cocina totalmente equipada con vajilla completa y heladera, lo que permite preparar las comidas de manera práctica y económica. Además, cada cabaña dispone de parrilla, ideal para compartir un asado acompañado por un buen vino tucumano.

La propuesta también incluye espacios recreativos para toda la familia. El complejo cuenta con sector de juegos para niños, plaza blanda y una mesa de ping pong que suele convertirse en el escenario de divertidos torneos entre familiares y amigos durante la estadía.

Si bien ofrece wifi y televisión por cable, en Ernes Huasi también invitan a desconectarse de las pantallas para conectar con la naturaleza. El equipo brinda toda la información necesaria para recorrer el Valle Calchaquí, descubrir sus paisajes y disfrutar de caminatas por la montaña y de las múltiples actividades al aire libre que ofrece Tafí del Valle.

Uno de los aspectos que distingue al complejo es su compromiso con la accesibilidad. Cuenta con una cabaña especialmente adaptada para personas con movilidad reducida, con amplios espacios, pisos antideslizantes y los accesorios necesarios para garantizar una estadía cómoda y segura. Gracias a este trabajo, Cabañas Ernes Huasi recibió recientemente el Sello de Calidad Turística de la Nación, en el marco del programa de Buenas Prácticas en Accesibilidad Turística.

Ya sea en familia, en pareja, con amigos o incluso con mascotas, Ernes Huasi abre sus puertas durante todo el año para quienes buscan combinar descanso, comodidad y el encanto inigualable de Tafí del Valle.

Más información en www.erneshuasi.com.ar

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