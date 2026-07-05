Cabañas Ernes Huasi, tu hogar en los valles

Uno de los aspectos que distingue al complejo es su compromiso con la accesibilidad. Cuenta con una cabaña especialmente adaptada para personas con movilidad reducida, con amplios espacios, pisos antideslizantes y los accesorios necesarios para garantizar una estadía cómoda y segura. Gracias a este trabajo, Cabañas Ernes Huasi recibió recientemente el Sello de Calidad Turística de la Nación, en el marco del programa de Buenas Prácticas en Accesibilidad Turística.