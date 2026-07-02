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¿Cuántos minutos del día laboral se destinan a pagar impuestos?

Los impuestos al trabajo constituyen el componente de mayor peso dentro de la carga tributaria formal.

¿Cuántos minutos del día laboral se destinan a pagar impuestos?
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

¿Cuánto es la carga tributaria que incide sobre ingresos, consumo, ahorro y patrimonio de una familia asalariada argentina? De acuerdo con un diagnóstico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la carga tributaria formal total se ubica en torno al 50% del sueldo bruto mensual más las contribuciones patronales. El diagnóstico tomó en cuenta cuatro ingresos de un matrimonio con dos hijos. El más bajo apenas supera los $ 2 millones (una familia que alquila un departamento céntrico de dos dormitorios y que no posee automóviles), mientras que el más elevado roza los $ 9,4 millones (se consideró una vivienda en un barrio privado, con dos autos, uno grande y uno mediano).

La medición incorpora tributos nacionales, provinciales y municipales que inciden sobre el ingreso, el patrimonio, el consumo y el ahorro. Se trata de una estimación de carga tributaria bruta, es decir, cuantifica la detracción de recursos asociada al pago de tributos, sin analizar la contraparte vinculada al gasto público, la provisión de bienes y servicios o las transferencias que realiza el Estado, indica el Iaraf. La desagregación por tipo de tributo permite observar que los impuestos al trabajo constituyen el componente de mayor peso dentro de la carga tributaria formal. A ellos les siguen los tributos indirectos nacionales, provinciales y municipales incorporados en el precio de los bienes y servicios consumidos. En los casos de ingresos más altos, el Impuesto a las Ganancias adquiere más participación, mientras que los tributos patrimoniales muestran una incidencia creciente, aunque menor en comparación con los demás grupos.

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Otro análisis es sobre hasta qué día del año un ciudadano debe trabajar para cumplir con sus obligaciones tributarias. En los perfiles analizados deberían trabajar entre 172 y 182 días para cumplir con sus obligaciones, lo cual implica un “Día de Independencia tributaria” entre el 21 de junio y 1 de julio.

Según el Iaraf, si se realiza una equivalencia en tiempo de trabajo por hora, se llega a la conclusión de que la carga tributaria formal representa entre 28 minutos y 18 segundos (alguien que cobra en bruto $ 4,5 millones al mes) y 29 minutos y 55 segundos (para el mayor ingreso) de cada hora trabajada. Este indicador resume en una unidad cotidiana la incidencia conjunta de los tributos aplicados sobre ingresos, patrimonio y consumo.

Informe de la UIA: Argentina, con la mayor carga fiscal

La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un informe en el que detalla que Argentina lidera el ranking mundial de países que más impuestos le cobran al sector formal. El estudio analiza la carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía mediante un estudio comparativo de 8 impuestos en 30 estados, conformado por los países del G20, de Sudamérica y se sumaron Países Bajos, España y Suiza. La entidad que preside Martin Rappallini tomó como referencia los 8 impuestos más significativos del sistema tributario: Ganancias para sociedades, IVA, Débitos y Créditos, Patrimonio, retenciones, Ingresos Brutos y tasas municipales, y Sellos. En comparación con el resto de las naciones, Argentina se ubica en el puesto 12 en términos de presión fiscal (recaudación/PBI). Sin embargo, asciende al primer puesto en materia de carga fiscal sobre el sector formal, con una presión del 56%. Esto, medido con el último informe de 2023, representa un aumento de 6 puntos porcentuales.


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