¿Cuántos minutos del día laboral se destinan a pagar impuestos?

Informe de la UIA: Argentina, con la mayor carga fiscal

La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un informe en el que detalla que Argentina lidera el ranking mundial de países que más impuestos le cobran al sector formal. El estudio analiza la carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía mediante un estudio comparativo de 8 impuestos en 30 estados, conformado por los países del G20, de Sudamérica y se sumaron Países Bajos, España y Suiza. La entidad que preside Martin Rappallini tomó como referencia los 8 impuestos más significativos del sistema tributario: Ganancias para sociedades, IVA, Débitos y Créditos, Patrimonio, retenciones, Ingresos Brutos y tasas municipales, y Sellos. En comparación con el resto de las naciones, Argentina se ubica en el puesto 12 en términos de presión fiscal (recaudación/PBI). Sin embargo, asciende al primer puesto en materia de carga fiscal sobre el sector formal, con una presión del 56%. Esto, medido con el último informe de 2023, representa un aumento de 6 puntos porcentuales.





