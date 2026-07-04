El fuerte descargo de Franco Deambrosi tras ser vinculado a la "China" Suárez

Una frase que alimentó los rumores

Lejos de desmentir las versiones que lo relacionan con la actriz, Deambrosi publicó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, escribió el corredor, en el tramo más comentado de su mensaje.