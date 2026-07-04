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El fuerte descargo de Franco Deambrosi tras ser vinculado a la "China" Suárez

El piloto publicó un extenso mensaje en sus redes sociales luego de que su nombre quedara en el centro de versiones que lo vinculan sentimentalmente con la actriz. Sin desmentir los rumores, dejó una sugestiva reflexión.

EN REDES SOCIALES. Franco Deambrosi rompió el silencio sobre los rumores con la China Suárez.
EN REDES SOCIALES. Franco Deambrosi rompió el silencio sobre los rumores con la China Suárez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Deambrosi publicó un descargo en redes sociales tras ser vinculado sentimentalmente con la actriz 'China' Suárez, buscando aclarar su postura ante la exposición.
  • Ante la sorpresiva exposición mediática, el piloto de 26 años optó por publicar una reflexión sugerente sobre los vínculos personales en vez de desmentir el supuesto romance.
  • El hecho incrementa la atención del espectáculo sobre el deportista, quien busca atenuar las especulaciones futuras para enfocarse exclusivamente en su carrera automovilística.
Resumen generado con IA

En medio de las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la Eugenia "China" Suárez, Franco Deambrosi rompió el silencio e hizo frente a los rumores. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el corredor de 26 años habló de la exposición mediática y defendió su perfil reservado.

El piloto comenzó su descargo con una reflexión sobre los rumores que circularon en torno a su vida privada. “No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, escribió.

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Luego, reconoció que la atención pública fue algo inesperado para él. “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”, admitió.

En esa misma línea, sostuvo que la situación le dejó una enseñanza. “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”, expresó.

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Una frase que alimentó los rumores 

Lejos de desmentir las versiones que lo relacionan con la actriz, Deambrosi publicó una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, escribió el corredor, en el tramo más comentado de su mensaje.

Para cerrar su publicación, dejó en claro cuál es su prioridad en este momento y evitó profundizar sobre su situación personal.

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“Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío”, concluyó, en referencia a su carrera profesional.

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