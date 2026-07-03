Mauro Icardi estalló contra Yanina Latorre y la amenazó: "A vos te voy a hundir"

Finalmente, cerró el mensaje con una advertencia, aunque aclaró que no difundiría el supuesto material que dice tener. "A vos, te voy a hundir, y con cosas reales", afirmó. Luego explicó que, por respeto al marido y a los hijos de la conductora, no publicaría las pruebas que aseguró poseer. El descargo fue firmado con sus iniciales: "M.I".