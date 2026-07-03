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Mauro Icardi estalló contra Yanina Latorre y la amenazó: "A vos te voy a hundir"

El futbolista respondió a las provocaciones de la conductora en medio de los rumores de crisis con la "China" Suárez.

EN PIE DE GUERRA. Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre tras los rumores de crisis con la China Suárez.
EN PIE DE GUERRA. Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre tras los rumores de crisis con la China Suárez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauro Icardi amenazó recientemente en Instagram a la conductora Yanina Latorre, tras acusarla de hostigamiento por difundir rumores de su supuesta crisis con la China Suárez.
  • El cruce inició con publicaciones irónicas de Latorre. Icardi reaccionó sugiriendo que posee pruebas de una infidelidad de Diego Latorre en Miami y advirtió que podría hundirla.
  • Este enfrentamiento profundiza el conflicto mediático y familiar entre las figuras, abriendo la posibilidad de acciones legales y un mayor escrutinio sobre sus vidas privadas.
Resumen generado con IA

Un nuevo capítulo sumó la guerra entre Mauro Icardi y Yanina Latorre en redes sociales. El enfrentamiento se produjo en medio de los rumores de crisis entre el futbolista y la Eugenia "China" Suárez y tuvo como escenario principal Instagram, donde ambos intercambiaron publicaciones cada vez más encendidas. 

La conductora fue la primera en mover el tablero durante el silencio del futbolista. A través de sus stories de Instagram publicó una pantalla negra con tres palabras que funcionaron como una provocación directa: "Qué silencio".

Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y recibió una durísima respuesta: "El payaso sos vos"

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Minutos después redobló la apuesta con otro mensaje breve: "Tengo otra mala noticia para el crack". Finalmente, compartió una fotografía en blanco y negro de Icardi junto a la China Suárez, con quien hasta hace pocos días era vinculado a una supuesta crisis, y escribió: "Tendrían que amarme. Para llevarme la contra se reconciliaron".

La dura respuesta de Mauro Icardi

La secuencia terminó por provocar la reacción del delantero, quien publicó una extensa historia de Instagram dirigida directamente a la periodista. Con un tono burlón, la llamó por su apellido de soltera y comenzó su descargo con una pregunta: "¿Qué pasó Aruzza? ¿Andas nerviosa?".

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Luego cuestionó la cobertura que Latorre realizó sobre su vida privada, pese a que, según él, había sostenido públicamente que el tema ya no generaba interés."Ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", escribió el futbolista.

Amenazas, acusaciones y una referencia a Diego Latorre

El intercambio subió de tono cuando Icardi pasó de las ironías a las amenazas personales. En su publicación aseguró tener pruebas sobre una presunta infidelidad del esposo de la conductora. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami", sostuvo.

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A continuación agregó: "Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, cornuda". La referencia a Miami no pasó inadvertida, ya que Yanina Latorre y su marido suelen instalarse durante varios meses en esa ciudad de Estados Unidos en la temporada de verano.  

El delantero también lanzó una chicana vinculada al apodo con el que se conoce a Diego Latorre en el ambiente futbolístico."Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami solo come mejor", escribió.

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Finalmente, cerró el mensaje con una advertencia, aunque aclaró que no difundiría el supuesto material que dice tener. "A vos, te voy a hundir, y con cosas reales", afirmó. Luego explicó que, por respeto al marido y a los hijos de la conductora, no publicaría las pruebas que aseguró poseer. El descargo fue firmado con sus iniciales: "M.I".

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