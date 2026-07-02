Qué se sabe de la supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez: la versión de Yanina Latorre y el dato que la desmiente

Cuando parecía que el conflicto entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara había quedado atrás, una nueva polémica volvió a instalarse en el centro de la escena. En las últimas horas surgieron versiones que aseguran que el futbolista y la actriz habrían decidido tomar distancia luego de una fuerte discusión, aunque otra fuente desmintió esa información y sostuvo que continúan juntos.