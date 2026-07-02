Qué se sabe de la supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez: la versión de Yanina Latorre y el dato que la desmiente
Una nueva versión sobre la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez reavivó el Wanda Gate. Mientras Yanina Latorre aseguró que la pareja atraviesa una fuerte crisis, desde otro programa hablaron de una operación mediática.
Resumen para apurados
- Yanina Latorre reveló recientemente en Buenos Aires una supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez tras una fuerte discusión por chats con otra joven.
- Latorre señaló que la actriz dejó el hogar tras hallar chats de Icardi con otra joven, mientras que la contraversión atribuye el rumor a una supuesta operación de Wanda Nara.
- El conflicto reaviva la atención sobre el 'Wanda Gate'. El impacto y la veracidad de la ruptura dependerán de las declaraciones oficiales que realicen los protagonistas.
Cuando parecía que el conflicto entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara había quedado atrás, una nueva polémica volvió a instalarse en el centro de la escena. En las últimas horas surgieron versiones que aseguran que el futbolista y la actriz habrían decidido tomar distancia luego de una fuerte discusión, aunque otra fuente desmintió esa información y sostuvo que continúan juntos.
La controversia comenzó después de que trascendiera el comentario que Icardi le habría hecho a Ekaterina Ojeda, una joven de 22 años oriunda de Garín, durante una salida al boliche Tequila en la que estaba acompañado por la actriz.
Yanina Latorre aseguró que Mauro Icardi y la China Suárez atraviesan una crisis
La encargada de instalar la versión fue Yanina Latorre, durante la emisión de SQP (América TV). "Creíamos que el Wanda Gate se había acabado pero no, resurgió y con algo impensado", comenzó diciendo la conductora.
Luego explicó que un video de Icardi caminando solo con sus hijas en Nordelta despertó sospechas, ya que, según señaló, la pareja suele mostrarse siempre unida. Más adelante, reveló que la actriz habría abandonado la vivienda que compartían.
"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, solamente se fue con un bolso, sus dos hijos pequeños y un perro. Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado por un millón cien mil dólares", afirmó.
El supuesto motivo de la pelea entre Mauro Icardi y la China Suárez
Según el relato de Latorre, el conflicto estaría relacionado con Ekaterina Ojeda y con unos presuntos mensajes que la actriz habría encontrado en el celular del delantero. La periodista sostuvo que Icardi habría intentado contactarse con la joven a través de un intermediario y que esa situación habría desencadenado una fuerte discusión.
"Se fue porque tuvieron una fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo que pasó lo de Tequila y le encontró unos mensajes ella a Mauro hablando con una tercera persona de Eka", aseguró.
Además, agregó que el futbolista habría intentado recomponer la relación. "Por ahora, ella no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza porque esto no es lo único que le pasa. Está con una depresión tremenda", indicó la conductora.
Desde otro programa desmintieron la supuesta separación
Sin embargo, pocos minutos después surgió una versión completamente diferente. Desde las redes sociales del streaming La Posta rechazaron la información y aseguraron que Mauro Icardi y la China Suárez no están separados.
Según esa versión, todo respondería a una supuesta operación mediática impulsada por Wanda Nara. "Mauro y la China Suárez no están separados. Wanda Nara le sacó información a sus hijas de por qué la China Suárez no dormía en la Casa de los Sueños", afirmaron.
Por el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones, por lo que el supuesto distanciamiento continúa sin confirmación oficial.