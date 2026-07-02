EspectáculosFamosos

Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y recibió una durísima respuesta: "El payaso sos vos"

La periodista aseguró que el futbolista atravesaba una crisis con la China Suárez. Tras un duro posteo de Icardi en Instagram, la conductora redobló la apuesta con fuertes declaraciones y prometió seguir el cruce en su programa.

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce.
Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce.
Hace 5 Min

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce en redes sociales. El conflicto comenzó después de que la conductora afirmara que el futbolista atravesaba una crisis con la Eugenia "China" Suárez, versión que la pareja desmintió horas después con un video compartido en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una imagen editada con Inteligencia Artificial en la que mostró a Yanina vestida de payaso. Junto a la foto escribió una frase que rápidamente generó repercusión: "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

Qué se sabe de la supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez: la versión de Yanina Latorre y el dato que la desmiente

Qué se sabe de la supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez: la versión de Yanina Latorre y el dato que la desmiente
Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y recibió una durísima respuesta: El payaso sos vos

Fiel a su estilo, la conductora de SQP (América) no dejó pasar el ataque y respondió desde sus redes sociales con una serie de publicaciones. "Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas", escribió en un primer mensaje.

La China Suárez dejó a Mauro Icardi: "Ella abandonó la casa de los sueños"

La China Suárez dejó a Mauro Icardi: Ella abandonó la casa de los sueños

Minutos después redobló la apuesta: "Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia". "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro", agregó. 

Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y recibió una durísima respuesta: El payaso sos vos

La pelea siguió con nuevas acusaciones

Lejos de dar por terminado el intercambio, Latorre adelantó que continuará hablando del tema en su programa y lanzó nuevas críticas contra el delantero. "Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China nunca se sabe", escribió, insistiendo en sembrar dudas sobre la estabilidad de la relación.

Además, hizo referencia al video que Icardi compartió junto a la actriz para desmentir la supuesta separación: "¿Encima sos tan nabo q usas a tu hija Isabella para grabar esto? Me das lástima. Vivís pendiente de mí. Me estás contestando. Te pica cuando cuento verdades".

Temas Eugenia "China" SuárezMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez: Yanina Latorre habló de gritos y una fuerte discusión

Escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez: Yanina Latorre habló de gritos y una fuerte discusión

La China Suárez dejó a Mauro Icardi: Ella abandonó la casa de los sueños

La China Suárez dejó a Mauro Icardi: "Ella abandonó la casa de los sueños"

Qué se sabe de la supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez: la versión de Yanina Latorre y el dato que la desmiente

Qué se sabe de la supuesta separación de Mauro Icardi y la China Suárez: la versión de Yanina Latorre y el dato que la desmiente

Revés judicial para Mauro Icardi: deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria y los intereses

Revés judicial para Mauro Icardi: deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria y los intereses

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
3

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
4

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
5

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
4

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
5

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Más Noticias
La cifra millonaria que Florencia Peña le reclama a Nicolás Occhiato tras su salida de Luzu TV

La cifra millonaria que Florencia Peña le reclama a Nicolás Occhiato tras su salida de Luzu TV

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Hace un año que están separados: la bomba que revelaron en LAM sobre un reconocido periodista deportivo

"Hace un año que están separados": la bomba que revelaron en LAM sobre un reconocido periodista deportivo

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Comentarios