Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y recibió una durísima respuesta: "El payaso sos vos"
La periodista aseguró que el futbolista atravesaba una crisis con la China Suárez. Tras un duro posteo de Icardi en Instagram, la conductora redobló la apuesta con fuertes declaraciones y prometió seguir el cruce en su programa.
Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce en redes sociales. El conflicto comenzó después de que la conductora afirmara que el futbolista atravesaba una crisis con la Eugenia "China" Suárez, versión que la pareja desmintió horas después con un video compartido en sus redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una imagen editada con Inteligencia Artificial en la que mostró a Yanina vestida de payaso. Junto a la foto escribió una frase que rápidamente generó repercusión: "Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".
Fiel a su estilo, la conductora de SQP (América) no dejó pasar el ataque y respondió desde sus redes sociales con una serie de publicaciones. "Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mía, editarlas y subirlas", escribió en un primer mensaje.
Minutos después redobló la apuesta: "Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia". "Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro", agregó.
La pelea siguió con nuevas acusaciones
Lejos de dar por terminado el intercambio, Latorre adelantó que continuará hablando del tema en su programa y lanzó nuevas críticas contra el delantero. "Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China nunca se sabe", escribió, insistiendo en sembrar dudas sobre la estabilidad de la relación.
Además, hizo referencia al video que Icardi compartió junto a la actriz para desmentir la supuesta separación: "¿Encima sos tan nabo q usas a tu hija Isabella para grabar esto? Me das lástima. Vivís pendiente de mí. Me estás contestando. Te pica cuando cuento verdades".