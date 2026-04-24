Qué comer primero para evitar picos de glucosa en sangre, según la ciencia

Los datos científicos

En concreto, comer estos macronutrientes antes de los carbohidratos puede ayudar a promover la secreción de una hormona llamada péptido similar al glucagón-1 (GLP-1), que, entre otros efectos, puede ayudar a retrasar el vaciamiento gástrico y mejorar el control de la glucosa (azúcar en sangre) después de las comidas. Esto puede ayudarle a sentirse lleno durante un período de tiempo más largo, evitar comer en exceso y ayudar a controlar los antojos.