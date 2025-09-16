Salud mental en Tucumán: “Esta ley busca que la sea tratada como cualquier otra enfermedad”, dijo Gabriel Yedlin

La Legislatura se apresta a tratar una nueva ley provincial de salud mental, proyecto que concentra iniciativas de diversos legisladores y que, según el presidente de la Comisión de Salud, Gabriel Yedlin, representa un avance significativo en la materia.
“Es un proyecto plural, trabajado con colegios profesionales de psicología y medicina, universidades, la justicia, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, además de usuarios de distintos grupos etarios”, explicó a LA GACETA.
El legislador aclaró que la ley apunta a tratar los problemas de salud mental “como cualquier otra enfermedad”, incorporando un enfoque de derechos humanos y reconociendo las adicciones como un problema de salud, en línea con la ley nacional vigente.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan la creación de un programa provincial de salud mental, el fortalecimiento de recursos humanos en la materia, y la referencia clara de los servicios disponibles tanto en el sector público como privado. Asimismo, garantiza el acceso a psicofármacos basados en evidencia científica y prevé destinar hasta un 10% del presupuesto en salud a esta área.
La ley también contempla la capacitación en salud mental de los tres poderes del Estado y programas específicos para distintas etapas de la vida, desde la primera infancia hasta la tercera edad. Incluye, además, la implementación de redes comunitarias en clubes, centros culturales y clubes de abuelos, y un programa denominado Volver a casa, inspirado en Brasil, que busca reintegrar a pacientes internados crónicamente a un tratamiento ambulatorio adecuado.
Sobre la internación por adicciones y situaciones extremas, Yedlin aclaró que la ley provincial se alinea con la normativa nacional, que permite internaciones no voluntarias bajo ciertos procedimientos judiciales y con la intervención de los equipos de salud. También regula dispositivos como casas de medio camino, internaciones cortas y consultorios externos, ampliando la oferta de tratamientos no manicomializantes en la provincia.
El legislador destacó que el proyecto fue resultado de un trabajo de consenso de cerca de año y medio, con aportes de distintos sectores y del Ministerio de Salud provincial, y espera que contribuya a mejorar el bienestar de toda la sociedad.
“Lo importante no es solo tener una buena ley, sino que la ciudadanía la conozca y que los distintos órganos encargados de ejecutarla la apliquen correctamente”, concluyó.