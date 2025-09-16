Salud mental en Tucumán: “Esta ley busca que la sea tratada como cualquier otra enfermedad”, dijo Gabriel Yedlin

Entre los principales puntos del proyecto se destacan la creación de un programa provincial de salud mental, el fortalecimiento de recursos humanos en la materia, y la referencia clara de los servicios disponibles tanto en el sector público como privado. Asimismo, garantiza el acceso a psicofármacos basados en evidencia científica y prevé destinar hasta un 10% del presupuesto en salud a esta área.