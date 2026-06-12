Ante la alarmante cifra de suicidios en Tucumán, Cano advierte que urge reglamentar la Ley de Salud Mental

Frente a esta demora, el parlamentario advirtió sobre las consecuencias de mantener la norma paralizada: "El estancamiento de esta ley no es un simple retraso, es una negligencia imperdonable y un severo incumplimiento de los deberes del Estado. Diseñar planes de salud desde un escritorio y sin estadísticas reales es una pérdida de tiempo", disparó Cano. Además, alertó sobre el impacto en la atención de los pacientes: "La ley está guardada en un cajón por pura burocracia. Mientras tanto, el sistema público está desbordado, no se ejecuta el presupuesto destinado para esta área y una consulta privada es totalmente impagable para cualquier trabajador".