Política

Ante la alarmante cifra de suicidios en Tucumán, Cano advierte que urge reglamentar la Ley de Salud Mental

"El estancamiento de esta ley no es un simple retraso, es una negligencia imperdonable y un severo incumplimiento de los deberes del Estado", planteó.

José Cano.
José Cano.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el legislador José Cano exigió la urgente reglamentación de la Ley de Salud Mental ante la alarmante tasa de suicidios, que alcanzó 13,5 casos por cada 100.000 habitantes.
  • La norma, aprobada por unanimidad, sigue inactiva por trabas burocráticas, lo que impide ejecutar fondos y reactivar el Observatorio para la Prevención del Suicidio provincial.
  • Se busca desplegar profesionales en escuelas y aplicar el presupuesto para frenar problemáticas como la ludopatía y el bullying que afectan gravemente a la juventud local.
Resumen generado con IA

"La provincia de Tucumán atraviesa una crisis sanitaria y social en materia de salud mental que exige respuestas inmediatas: que la tasa de suicidios haya alcanzado en 2025 los 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente la media nacional y posicionando a la provincia entre las más afectadas del país es gravísimo", planteó el legislador José Cano, quien exigió al Poder Ejecutivo la reglamentación operativa de la Ley Provincial de Salud Mental N° 9.923, aprobada por unanimidad y que aún sigue sin aplicarse.

Frente a esta demora, el parlamentario advirtió sobre las consecuencias de mantener la norma paralizada: "El estancamiento de esta ley no es un simple retraso, es una negligencia imperdonable y un severo incumplimiento de los deberes del Estado. Diseñar planes de salud desde un escritorio y sin estadísticas reales es una pérdida de tiempo", disparó Cano. Además, alertó sobre el impacto en la atención de los pacientes: "La ley está guardada en un cajón por pura burocracia. Mientras tanto, el sistema público está desbordado, no se ejecuta el presupuesto destinado para esta área y una consulta privada es totalmente impagable para cualquier trabajador".

En el plano social, los jóvenes se enfrentan a un escenario hostil donde convergen múltiples problemáticas silenciosas pero letales: el consumo precoz de sustancias, el acoso escolar o bullying, la ludopatía por apuestas en línea y la falta de horizontes. Ante esto, Cano remarcó la necesidad de una intervención humana y directa. "Tenemos que trabajar urgente para acompañar a las familias que están sufriendo y para evitar estas tragedias. Es imperativo que la ley esté operativa, que se ejecuten los fondos correspondientes y que los equipos de profesionales se desplieguen de inmediato en las escuelas para frenar estos trastornos a tiempo", enfatizó.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio y Conductas de Riesgo, un proyecto de autoría del legislador que actualmente se encuentra inactivo. Al respecto, Cano no ocultó preocupación: "Me genera una profunda angustia y frustración ver que logramos una ley de avanzada, que creamos el Observatorio justamente para salvar vidas, y el Gobierno lo tiene guardado. Si no saben dónde están parados frente al bullying, el consumo o la ludopatía, cualquier campaña que hagan será inútil y seguiremos perdiendo a nuestros jóvenes", expresó el parlamentario.

La inacción provincial se da, agregó, en un contexto nacional donde se debaten reformas a la Ley Nacional de Salud Mental que generan enorme incertidumbre en el sistema de salud. Por ello, Cano insistió en que poner a trabajar a los equipos profesionales interdisciplinares en el territorio y ejecutar el presupuesto correspondiente es la única vía para dar contención real a una emergencia humanitaria que no puede esperar un minuto más.

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