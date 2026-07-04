Pocos los saben: estas son las vitaminas que aporta el huevo y por qué son importantes para la salud
El huevo es un alimento rico en proteínas, pero también aporta vitaminas esenciales para el funcionamiento del organismo. Conocé cuáles contiene, para qué sirven y cuál es la única vitamina que no está presente en su composición.
Resumen para apurados
- Nutriólogos e instituciones internacionales destacaron que el huevo aporta casi todas las vitaminas esenciales para la salud, excepto la C, ayudando al sistema inmune.
- Este alimento aporta vitamina D, B12, A y E, además de minerales. Su consumo ayuda a combatir la deficiencia global de vitamina D y a mantener el correcto metabolismo celular.
- La inclusión diaria de este alimento resulta clave para prevenir déficits nutricionales comunes, mejorando a largo plazo la salud ósea, inmunológica y del sistema nervioso.
El huevo es uno de los alimentos más consumidos por su aporte de proteínas de alta calidad y por formar parte de una alimentación equilibrada. Además, contiene diversas vitaminas y minerales que participan en funciones esenciales del organismo, desde la salud ósea hasta el sistema inmunológico.
Sin embargo, aunque suele asociarse con una amplia variedad de nutrientes, hay una vitamina que no está presente en su composición: la vitamina C. Así lo indica el Instituto de Estudios del Huevo de España, que destaca que este alimento aporta casi todas las vitaminas, excepto aquella relacionada con la formación de colágeno para la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.
Qué vitaminas tiene el huevo y cuáles son sus beneficios
Entre las vitaminas que se encuentran en el huevo, una de las más destacadas es la vitamina D. Cada 100 gramos aportan aproximadamente 87 UI de este nutriente, fundamental para la salud de los huesos, los músculos y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, según la International Egg Commission.
El huevo también es fuente de vitamina B12, con un aporte cercano a 1,1 microgramos cada 100 gramos. Además, contiene vitamina A, vitamina E y, en menor cantidad, vitamina B6.
A estos nutrientes se suman otros compuestos como la biotina, el ácido pantoténico, la riboflavina, la niacina y los folatos. En cuanto a los minerales, aporta fósforo y también contiene hierro, zinc y selenio.
Para qué sirve cada una de las principales vitaminas del huevo
La vitamina D contribuye al desarrollo y mantenimiento de los huesos, favorece la función muscular y participa en la regulación del sistema inmunológico. De acuerdo con la International Egg Commission, la deficiencia de este nutriente es frecuente en la población mundial.
La vitamina A, según los National Institutes of Health (NIH), resulta esencial para la visión, el sistema inmunitario, la reproducción y el crecimiento. También interviene en el funcionamiento normal del corazón, los pulmones y otros órganos.
Por su parte, la vitamina E actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres. Además, participa en el funcionamiento del sistema inmunitario y en distintos procesos celulares.
La vitamina B6 cumple un papel importante en el metabolismo de los azúcares, las grasas y las proteínas. MedlinePlus señala que también puede contribuir a aliviar las náuseas y los vómitos durante el embarazo, así como algunos síntomas del síndrome premenstrual.
Finalmente, la vitamina B12 es necesaria para el metabolismo de las proteínas, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso, funciones clave para el correcto funcionamiento del organismo.