Pocos los saben: estas son las vitaminas que aporta el huevo y por qué son importantes para la salud

Sin embargo, aunque suele asociarse con una amplia variedad de nutrientes, hay una vitamina que no está presente en su composición: la vitamina C. Así lo indica el Instituto de Estudios del Huevo de España, que destaca que este alimento aporta casi todas las vitaminas, excepto aquella relacionada con la formación de colágeno para la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.