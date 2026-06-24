Galletas de chocolate sin manteca ni harina: cómo hacer la receta viral con solo cinco ingredientes

Resumen para apurados
- La cocinera Jessica Lekerman viralizó en redes sociales una receta de galletas de chocolate de cinco ingredientes, sin harina ni manteca, ideal para personas celíacas.
- La preparación se realiza mezclando claras, azúcar, cacao, esencia y chocolate picado, requiriendo solo 15 minutos de horneado en un contexto de alta demanda de recetas rápidas.
- Este fenómeno refleja la creciente preferencia por la pastelería simplificada y libre de gluten, impulsando cambios en los hábitos de consumo y en la cocina hogareña actual.
En tiempos donde las recetas rápidas, simples y sin harinas ganan cada vez más protagonismo, unas cookies de chocolate comenzaron a llamar la atención en redes por una razón muy puntual. La propuesta destaca debido a una preparación simple basada en apenas cinco ingredientes, prescindiendo por completo del uso de manteca, aceite o harina dentro de su composición.
La idea cobró gran popularidad tras la difusión de Jessica Lekerman, quien mostró una versión ideal para quienes buscan un sabor dulce, intenso y libre de complicaciones culinarias. Esta alternativa resulta apta para personas celíacas, siempre que exista la precaución de utilizar insumos certificados sin TACC para resguardar la seguridad del menú.
Las galletas de chocolate sin harina ni manteca
Ingredientes
- 170 gramos de azúcar (puede ser integral, blanca o impalpable)
- 30 gramos de chocolate amargo en polvo
- 2 claras de huevo
- esencia de vainilla
- 60 gramos de chocolate amargo picado
A continuación, corresponde incorporar las claras y la esencia de vainilla, batiendo con firmeza hasta obtener una consistencia homogénea. Luego, se suma el chocolate previamente picado.
Para el horneado, se colocan porciones distanciadas sobre una placa limpia, previendo que la masa se expande de forma notoria. Tras unos 15 minutos de cocción, las galletas quedan listas, completando la receta en apenas 20 minutos totales.