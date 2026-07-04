Tener un puesto de trabajo no evita lidiar con la pobreza

Según la última información oficial disponible de la Encuesta Permanente de Hogares, la tasa de informalidad fue 44,2% en el primer trimestre. Esto implica que cuatro de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva o de la seguridad social. El informe consigna que la incidencia de la informalidad laboral difiere por categoría ocupacional. En el primer trimestre, la tasa de informalidad entre los asalariados fue de 37,9%, la de los trabajadores por cuenta propia de 65,2% y la de los patrones de 23,9%. En el total del empleo informal, los asalariados representaban un 61,5%, seguidos por los trabajadores por cuenta propia (35,7%), los patrones (2%) y los trabajadores familiares sin remuneración (0,7%). El mayor peso del empleo asalariado dentro de la informalidad se debe a su importancia relativa en el empleo total (71,8%). Así se desprende del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.