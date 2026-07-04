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Tener un puesto de trabajo no evita lidiar con la pobreza

El 34% de los informales viven en hogares pobres, según un reporte de la UBA.

Tener un puesto de trabajo no evita lidiar con la pobreza
Hace 2 Hs

Según la última información oficial disponible de la Encuesta Permanente de Hogares, la tasa de informalidad fue 44,2% en el primer trimestre. Esto implica que cuatro de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, sea laboral, impositiva o de la seguridad social. El informe consigna que la incidencia de la informalidad laboral difiere por categoría ocupacional. En el primer trimestre, la tasa de informalidad entre los asalariados fue de 37,9%, la de los trabajadores por cuenta propia de 65,2% y la de los patrones de 23,9%. En el total del empleo informal, los asalariados representaban un 61,5%, seguidos por los trabajadores por cuenta propia (35,7%), los patrones (2%) y los trabajadores familiares sin remuneración (0,7%). El mayor peso del empleo asalariado dentro de la informalidad se debe a su importancia relativa en el empleo total (71,8%). Así se desprende del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En el cuarto trimestre de 2025 (últimos microdatos de la EPH disponibles), la tasa de informalidad total fue 43%. En promedio, la tasa de informalidad femenina fue 3 puntos porcentuales más elevada que la masculina. Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo (56%), éstos dan cuenta del 54% de la informalidad total. Los autores del informe destacan que la asociación entre informalidad y bajos ingresos laborales también se refleja en otra dimensión relevante: el fenómeno de trabajador pobre. Esto es, personas que aun teniendo un puesto de trabajo viven en situación de pobreza.

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En el cuarto trimestre de 2025, el 20% de los trabajadores vivían en un hogar pobre. Sin embargo, este valor ascendía a 34% entre los informales, lo que supone que 3 de cada 10 informales vivía en un hogar pobre. Asimismo, del total de los trabajadores informales, un 7,2% vivía en hogares donde el ingreso total familiar no supera el 50% de la canasta básica total, mientras que para las formales esta cifra fue del 1,8%. En igual sentido, un 26,5% de los informales se encontraba en situación de vulnerabilidad, donde sus ingresos familiares apenas superan la línea de pobreza, pero no alcanzan a cubrir más de 1,5 canastas. Para los trabajadores formales, un 15,6% se encontraba en esa misma situación. En conjunto, estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza.

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