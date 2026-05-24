SociedadActualidad

Listado completo de empleos que ofrece Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano mantiene activa una amplia búsqueda laboral dentro de Portal Empleo.

Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.
Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Capital Humano actualizó Portal Empleo en Argentina con más de 400 vacantes vigentes para facilitar el acceso al trabajo y capacitación de los ciudadanos.
  • El sistema convive con el plan Volver al Trabajo y suma el programa Formando Capital Humano, ofreciendo puestos que no exigen experiencia y talleres de capacitación gratuita.
  • Con más de 3,4 millones de usuarios registrados, el portal busca modernizar la búsqueda laboral y mejorar la empleabilidad en el país mediante la articulación con empresas.
Resumen generado con IA

El Ministerio de Capital Humano volvió a actualizar el sistema de Portal Empleo, la plataforma oficial donde miles de personas pueden buscar trabajo, cargar su CV y acceder a programas de capacitación. Actualmente, el sitio reúne más de 400 ofertas laborales activas distribuidas en distintas provincias del país.

El nuevo esquema laboral comenzó a integrarse con programas como Formando Capital Humano, pensado como una alternativa orientada a capacitación y empleo tras los cambios aplicados sobre Volver al Trabajo. Sin embargo, el antiguo programa todavía continúa vigente por el momento debido a una medida judicial que frenó parte de las modificaciones impulsadas por el Gobierno.

Mientras se resuelve esa situación, ambos sistemas conviven y los beneficiarios pueden seguir accediendo tanto a entrenamientos laborales como a búsquedas de empleo desde Portal Empleo.

Entre los puestos publicados aparecen búsquedas para:

vendedor

atención de mostrador operador

call center

cajero

servicio de pago repositor

auxiliar administrativo

mozo o camarero

operario

línea de montaje

recepcionista

intendente de maestranza o mantenimiento

vendedor/a de comidas rápidas

vendedor/a de farmacia

peón de producción

administrador contable

jefe/a de marketing

Muchos de los avisos no exigen experiencia previa y permiten elegir entre modalidades de tiempo completo, parcial o fines de semana.

Dentro del portal pueden verse ofertas para provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Misiones. También aparecen empresas privadas, cadenas gastronómicas y comercios que buscan incorporar personal rápidamente.

Según la información oficial del sitio, Portal Empleo ya cuenta con más de 3,4 millones de personas registradas, más de 54 mil empresas y cientos de oficinas de empleo conectadas al sistema.

Además de las vacantes laborales, Capital Humano ofrece:

cursos de formación profesional talleres de orientación laboral programas de inserción laboral entrenamientos en empresas

asistencia para armar el CV

Todo puede gestionarse desde la plataforma oficial.

Para anotarse, los interesados deben ingresar a Portal Empleo, registrarse con CUIL y completar el perfil laboral. Luego ya pueden postularse a las ofertas activas disponibles en cada provincia.

El listado completo de ofertas laborales pueden encontrarse en: https://portalempleo.gob.ar/OfertasLaborales

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente
1

Tragedia en Brasil: tenían 18 y 20 años, se habían casado hace 20 días y murieron en un accidente

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras
2

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano
3

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada
4

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva
5

La lucha de Lorenzo Alderete, el artista callejero que hoy enfrenta una enfermedad agresiva

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027
2

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
3

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado
4

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
5

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Más Noticias
Sexualmente hablando: La brecha del orgasmo

Sexualmente hablando: La brecha del orgasmo

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Cuáles son los contratos que denuncia la concejal alfarista Ana González en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

La palabra del conductor que baleó al ciclista: Pido disculpas a la sociedad y a la víctima

La palabra del conductor que baleó al ciclista: "Pido disculpas a la sociedad y a la víctima"

Bodegones en Tucumán: de la tradición de la mesa larga al auge de una nueva escena gastronómica

Bodegones en Tucumán: de la tradición de la mesa larga al auge de una nueva escena gastronómica

La argentinidad está de moda

La argentinidad está de moda

El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Tucumán, bajo alerta amarilla por frío extremo: qué dice el pronóstico sobre una posible nevada

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Comentarios