Listado completo de empleos que ofrece Capital Humano

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano actualizó Portal Empleo en Argentina con más de 400 vacantes vigentes para facilitar el acceso al trabajo y capacitación de los ciudadanos.
- El sistema convive con el plan Volver al Trabajo y suma el programa Formando Capital Humano, ofreciendo puestos que no exigen experiencia y talleres de capacitación gratuita.
- Con más de 3,4 millones de usuarios registrados, el portal busca modernizar la búsqueda laboral y mejorar la empleabilidad en el país mediante la articulación con empresas.
El Ministerio de Capital Humano volvió a actualizar el sistema de Portal Empleo, la plataforma oficial donde miles de personas pueden buscar trabajo, cargar su CV y acceder a programas de capacitación. Actualmente, el sitio reúne más de 400 ofertas laborales activas distribuidas en distintas provincias del país.
El nuevo esquema laboral comenzó a integrarse con programas como Formando Capital Humano, pensado como una alternativa orientada a capacitación y empleo tras los cambios aplicados sobre Volver al Trabajo. Sin embargo, el antiguo programa todavía continúa vigente por el momento debido a una medida judicial que frenó parte de las modificaciones impulsadas por el Gobierno.
Mientras se resuelve esa situación, ambos sistemas conviven y los beneficiarios pueden seguir accediendo tanto a entrenamientos laborales como a búsquedas de empleo desde Portal Empleo.
Entre los puestos publicados aparecen búsquedas para:
vendedor
atención de mostrador operador
call center
cajero
servicio de pago repositor
auxiliar administrativo
mozo o camarero
operario
línea de montaje
recepcionista
intendente de maestranza o mantenimiento
vendedor/a de comidas rápidas
vendedor/a de farmacia
peón de producción
administrador contable
jefe/a de marketing
Muchos de los avisos no exigen experiencia previa y permiten elegir entre modalidades de tiempo completo, parcial o fines de semana.
Dentro del portal pueden verse ofertas para provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Misiones. También aparecen empresas privadas, cadenas gastronómicas y comercios que buscan incorporar personal rápidamente.
Según la información oficial del sitio, Portal Empleo ya cuenta con más de 3,4 millones de personas registradas, más de 54 mil empresas y cientos de oficinas de empleo conectadas al sistema.
Además de las vacantes laborales, Capital Humano ofrece:
cursos de formación profesional talleres de orientación laboral programas de inserción laboral entrenamientos en empresas
asistencia para armar el CV
Todo puede gestionarse desde la plataforma oficial.
Para anotarse, los interesados deben ingresar a Portal Empleo, registrarse con CUIL y completar el perfil laboral. Luego ya pueden postularse a las ofertas activas disponibles en cada provincia.
El listado completo de ofertas laborales pueden encontrarse en: https://portalempleo.gob.ar/OfertasLaborales