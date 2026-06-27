Santiago Kovadloff, en Concepción: “La democracia ha sembrado pobreza”

La falacia presidencial

Kovadloff no vino a ofrecer consuelo ni a sumarse al coro de los que celebran o condenan la gestión de turno. Reconoció que el actual gobierno “ha logrado el milagro de bajar la inflación” y que “el riesgo país bajó como nunca”, pero también señaló la deuda ética en el discurso presidencial. En uno de los momentos más álgidos del encuentro que llamaba a todos los presentes a reflexionar, sentenció: “tiene una cloaca en la boca cuando habla de todos aquellos que no coinciden con él”. “El periodismo es una basura, son todos delincuentes —parafraseó al Presidente—. ¿En qué se equivoca?: en generalizar. Si pudiera hablar en particular y no en general, si aprendiera a hacer de la política una herramienta de interlocución con los diferentes, la Argentina podría capitalizar su fracaso”.