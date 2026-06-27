Política

Santiago Kovadloff, en Concepción: “La democracia ha sembrado pobreza”

El inquietante diagnóstico de Santiago Kovadloff en “La perla del sur”. El filósofo y ensayista desgranó los dilemas del siglo XXI, la crisis de credibilidad de los sistemas democráticos y los desafíos que enfrenta la Argentina: “La pobreza que sembró la democracia es el resultado de gestiones que no generaron equidad”

SANTIAGO KOVADLOFF. Su palabra es una mezcla de reflexión filosófica, observación social y confesión íntima. @prensa municipalidad de concepción
SANTIAGO KOVADLOFF. Su palabra es una mezcla de reflexión filosófica, observación social y confesión íntima. @prensa municipalidad de concepción
Hace 6 Hs

Por Fabián Gautero

Para LA GACETA

CONCEPCIÓN.- Mientras la política argentina se debate entre la lógica del ajuste y el reclamo del dolor social, Santiago Kovadloff, uno de los pensadores más lúcidos del país, llegó a esta ciudad para plantar una pregunta incómoda: ¿somos contemporáneos de nuestro tiempo o apenas coetáneos? “Ser coetáneos no es un mérito”, dijo ante un auditorio que colmó el teatro de la Estación. “Es el resultado afortunado de una noche de amor en la que no intervine. Ser contemporáneos, en cambio, es la capacidad de discernir los rasgos propios de nuestra época”.

Crisis de credibilidad

Y el diagnóstico que trazó a continuación sonó como una advertencia: el siglo XXI nos enfrenta a problemas inéditos —el cambio climático, la reconfiguración del poder global en tres hegemonías (China, Rusia y Estados Unidos), la inteligencia artificial— pero, sobre todo, a una crisis de credibilidad de las democracias que amenaza con devorar el espacio público. “Los sistemas democráticos que a partir de 1945 se expandieron bajo la hegemonía norteamericana, hoy están en crisis porque han dado lugar a los populismos”, sentenció.

Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

El filósofo, autor de obras capitales como El silencio primordial y El miedo a la política, no se detuvo en el diagnóstico global. Refiriéndose a la Argentina dejó afirmaciones tan categóricas como preocupantes: “La caída de la dictadura militar en 1983 abrió camino a medio siglo de régimen democrático y a un 40% de población empobrecida. La pobreza que sembró la democracia es el resultado de una profunda dificultad para generar equidad”. Y agregó, con la precisión que lo caracteriza: “¿Usted está contra la democracia? No, la democracia está contra la democracia”.

Asistir a las conferencias de Santiago Kovadloff resulta toda una experiencia estética. Su prosa hipnótica y musical, donde cada oración se expande como un universo, da cuenta de una perfecta mezcla de reflexión filosófica, observación social y confesión íntima. Su excelso uso de la palabra toma nuevos bríos ante cada pregunta.

Su tema principal en materia política, el que siempre está ahí, hunde sus raíces en las condiciones de realización y de perpetuidad del orden republicano. Pareciera temer lo peor: su pérdida definitiva, por eso insiste en la necesidad de tomar conciencia acerca de su valor. Pone ante la vista una opción clara: la de “educar al soberano”. Premisa Sarmientina para el desarrollo de nuestra libertad, en todo ajena al oportunismo voraz que cobra visos de realidad cuando nos valemos de la soberanía obtenida, para saquear todo a nuestro paso, condenando a las generaciones futuras a una pobreza tan material como espiritual.

La falacia presidencial

Kovadloff no vino a ofrecer consuelo ni a sumarse al coro de los que celebran o condenan la gestión de turno. Reconoció que el actual gobierno “ha logrado el milagro de bajar la inflación” y que “el riesgo país bajó como nunca”, pero también señaló la deuda ética en el discurso presidencial. En uno de los momentos más álgidos del encuentro que llamaba a todos los presentes a reflexionar, sentenció: “tiene una cloaca en la boca cuando habla de todos aquellos que no coinciden con él”. “El periodismo es una basura, son todos delincuentes —parafraseó al Presidente—. ¿En qué se equivoca?: en generalizar. Si pudiera hablar en particular y no en general, si aprendiera a hacer de la política una herramienta de interlocución con los diferentes, la Argentina podría capitalizar su fracaso”.

Santiago Kovadloff: "Libertad, igualdad y fraternidad son tareas, no logros definitivos"

Santiago Kovadloff: Libertad, igualdad y fraternidad son tareas, no logros definitivos

En el tramo final de la conferencia, Kovadloff deslizó una distinción que ilumina el título de esta nota. “Usted es optimista entonces —se autopreguntó—. No, yo soy esperanzado”. Y explicó: “El optimista cree que las cosas van a dar bien. Es igual que el pesimista que cree que todo va a dar mal. El hombre esperanzado, la mujer esperanzada, son seres que ven matices en el cuadro de la realidad que impiden encerrarla en un concepto único. Donde hay pensamiento, hay atención a la complejidad. Donde hay dogma, solo puede reinar la ausencia de democracia”.

Santiago Kovadloff: "Pensar nos conecta con nuestra identidad"

Santiago Kovadloff: Pensar nos conecta con nuestra identidad

Al terminar, los aplausos fueron largos, lo que resulta lógico, puesto que fue la primera visita al interior de la provincia que realiza el filósofo. La conferencia de Kovadloff no ofreció respuestas definitivas, sino una invitación a sostener preguntas incómodas. Quizás, como él mismo dijo, esa sea la única forma de ser, realmente, contemporáneos.

Temas ConcepciónSantiago Kovadloff
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santiago Kovadloff dará en Concepción una charla sobre los dilemas de la cultura argentina

Santiago Kovadloff dará en Concepción una charla sobre los dilemas de la cultura argentina

Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
2

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina
3

Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina
4

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta
5

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Ranking notas premium
Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
1

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán
2

Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
3

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
4

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
5

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Más Noticias
Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

Santiago Kovadloff: “hoy veo a la Argentina devastada por la incertidumbre”

Ópera: la actualidad de una historia de amor que enfrenta la adversidad

Ópera: la actualidad de una historia de amor que enfrenta la adversidad

Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

Cine: un repaso crítico a la obra de la alemana Leni Riefenstahl

¿Taylor Swift da el sí en estos días?

¿Taylor Swift da el sí en estos días?

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Letras: un encuentro con los grandes de la historieta

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Comentarios