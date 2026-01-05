“El primer riesgo es un madurismo 2.0”, advirtió a LA GACETA un periodista venezolano

Flores apuntó especialmente a la conducta política y comunicacional de Rodríguez en las semanas anteriores a la intervención. “Hubo una clara operación de instalación internacional. En diciembre vimos un reportaje del New York Times que la presentaba como ‘la moderada’, algo que no se condice en absoluto con su trayectoria”, afirmó. Y fue categórico: “Delcy Rodríguez tiene sangre en las manos. Ha sido responsable directa del sistema carcelario y de la represión. Junto a su hermano, ha sido una de las arquitectas de los fraudes electorales en Venezuela”.