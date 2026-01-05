“El primer riesgo es un madurismo 2.0”, advirtió a LA GACETA un periodista venezolano

Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el escenario político del país caribeño ingresa en una etapa de alta incertidumbre. En ese contexto, Alfredo Flores, periodista político venezolano y director de la ONG Ciudadanía Sin Frontera, alertó en LA GACETA sobre el principal peligro que enfrenta el proceso de transición: la continuidad del chavismo bajo una nueva conducción.
“El primer riesgo es que se configure un madurismo 2.0”, sostuvo Flores, al referirse al rol que asumió Delcy Rodríguez como presidenta interina luego de la detención de Maduro. Según el analista, existen señales previas que permiten inferir que la actual situación no fue completamente espontánea, sino el resultado de negociaciones que se venían gestando desde hace tiempo.
Flores apuntó especialmente a la conducta política y comunicacional de Rodríguez en las semanas anteriores a la intervención. “Hubo una clara operación de instalación internacional. En diciembre vimos un reportaje del New York Times que la presentaba como ‘la moderada’, algo que no se condice en absoluto con su trayectoria”, afirmó. Y fue categórico: “Delcy Rodríguez tiene sangre en las manos. Ha sido responsable directa del sistema carcelario y de la represión. Junto a su hermano, ha sido una de las arquitectas de los fraudes electorales en Venezuela”.
En ese marco, advirtió que el chavismo ha demostrado históricamente ser experto en ganar tiempo a través de procesos de diálogo y negociación. “Esa ha sido su estrategia durante más de 26 años: generar mesas de negociación para dilatar cualquier salida real del poder”, señaló.
Respecto a la figura de Nicolás Maduro, Flores rechazó la imagen de un líder improvisado o ignorante. “Maduro no es tonto. Es una ficha del régimen cubano trabajada durante décadas. Se formó ideológicamente en Cuba y sabe exactamente lo que hace”, explicó.
Incluso lo describió como una persona con “rasgos psicopáticos”, al remarcar su falta total de empatía frente a las muertes ocurridas durante el operativo militar que derivó en su captura. “Estaba rodeado por guardias cubanos, no venezolanos. Murieron decenas de personas y no mostró ningún tipo de sensibilidad”, remarcó.
El periodista también puso el foco en el saldo humano de la intervención. Citando fuentes del gobierno venezolano mencionadas por el New York Times, indicó que al menos 80 personas murieron entre civiles y militares, lo que contradice la versión inicial de un operativo “quirúrgico”.
En cuanto al futuro inmediato, Flores consideró que el desenlace dependerá de la presión interna y de la comunidad internacional. “Lo que debería pasar es que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia, porque fue el candidato legitimado por el voto. Pero lo más probable es que eso no ocurra”, admitió. En su análisis, el escenario más factible es un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez y la convocatoria a nuevas elecciones supervisadas por Estados Unidos.
Sobre María Corina Machado, Flores subrayó que no tuvo ninguna participación en la intervención extranjera. “Trump la deslinda claramente del operativo. Ella ha sido una activista política que siempre llamó a la vía pacífica y hoy sigue reclamando que se respete la voluntad popular”, afirmó.
Finalmente, advirtió que una transición mal gestionada podría devolver a Venezuela al punto de partida. “Si Delcy Rodríguez se consolida en el poder y Estados Unidos cambia de liderazgo, vamos a quedar exactamente en las mismas condiciones. Por eso no podemos ser pasivos: la salida debe ser democrática, legítima y con instituciones reales”, concluyó.