Jaldo sostuvo que el violento ataque protagonizado por un ex militar en Barrio Sur fue un hecho aislado

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo calificó este viernes como un hecho aislado al violento tiroteo de un exmilitar en Barrio Sur, Tucumán, que dejó un muerto y un herido de bala.
- El suceso ocurrió el jueves y es investigado por la fiscalía. Jaldo defendió el despliegue policial en la capital y admitió que es imposible evitar el 100% de estos delitos.
- El gobierno provincial prevé avanzar con la reglamentación de la Ley de Salud Mental para abordar las problemáticas sociales y familiares que derivan en estos incidentes.
El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció este viernes sobre el hecho de violencia ocurrido en Barrio Sur, en San Miguel de Tucumán, donde un ex militar murió y un joven cuidacoches resultó herido de bala. El mandatario calificó lo sucedido como un episodio aislado y sostuvo que, por sus características, se trata de situaciones difíciles de prevenir.
El hecho ocurrió en la tarde del jueves sobre calle General Paz al 500, y es investigado por la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Durante una rueda de prensa, Jaldo lamentó el desenlace y explicó que existen circunstancias que escapan a las posibilidades de prevención de las fuerzas de seguridad. “Son hechos aislados. Ante esa situación podemos, en algunos momentos, prevenirlo, pero también son hechos que suceden de esa manera y de esas características, y por más empeño y dedicación que tengamos, es difícil prevenir un hecho de esas características”, expresó.
No obstante, ratificó la continuidad de las políticas de seguridad implementadas por la Provincia y destacó la presencia policial en el microcentro tucumano. “Vamos a seguir reforzando la seguridad. Dentro de las cuatro avenidas es donde más policía hay, un policía en cada esquina, que es lo que nos pedía la sociedad. Sin embargo, hay hechos de estas características”, señaló.
El gobernador también vinculó este tipo de episodios con problemáticas sociales y personales que pueden derivar en situaciones extremas. En ese contexto, llamó a fortalecer los vínculos familiares y comunitarios. “Hay que transmitir tranquilidad, más paz y unión. Hay que tratar de que quienes tenemos responsabilidad pongamos un granito de arena para tener una paz social en general y en particular en cada una de las familias”, afirmó.
Al referirse al operativo de seguridad desplegado en la capital, explicó la función que cumplen los efectivos recientemente incorporados a la fuerza provincial. “Mayormente, los policías que están en cada esquina son los PTP, los recién incorporados a la Policía de Tucumán, pero tienen un arma mucho más importante: la radio. Con la radio se comunican con el 911 permanentemente. Cada una de las esquinas tiene el apoyo de la motorizada y de la regional que corresponda”, indicó.
Asimismo, remarcó que la Provincia dispone de recursos y presencia territorial para la prevención del delito, aunque reconoció que no es posible evitar la totalidad de los hechos. “Yo creo que la seguridad está. Lo que no podemos evitar e impedir es el 100% de los hechos, y menos hechos de estas características”, manifestó.
Por otra parte, Jaldo fue consultado sobre el avance de la reglamentación de la Ley Provincial Nº 9923 de Salud Mental, sancionada en 2025. El mandatario informó que el proceso se encuentra en marcha y que participan distintas áreas del Estado provincial.
“Fiscalía de Estado está trabajando con la ministra de Educación, Susana Montaldo, y con una comisión del Poder Legislativo (PL) para hacer la reglamentación, que es la base de su funcionamiento”, detalló.
Finalmente, anticipó que la normativa podría comenzar a aplicarse en el corto plazo y subrayó la importancia de fortalecer las políticas públicas vinculadas a la salud mental. “Yo creo que eso en muy poco tiempo ya va a estar funcionando y que, seguramente hoy, con las cosas que están pasando o con los casos que estamos viendo, no hay duda de que hay que trabajar mucho en este tema”, concluyó.