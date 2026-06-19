Jaldo sostuvo que el violento ataque protagonizado por un ex militar en Barrio Sur fue un hecho aislado

Al referirse al operativo de seguridad desplegado en la capital, explicó la función que cumplen los efectivos recientemente incorporados a la fuerza provincial. “Mayormente, los policías que están en cada esquina son los PTP, los recién incorporados a la Policía de Tucumán, pero tienen un arma mucho más importante: la radio. Con la radio se comunican con el 911 permanentemente. Cada una de las esquinas tiene el apoyo de la motorizada y de la regional que corresponda”, indicó.