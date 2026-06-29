Seguridad

Denunció a su novio por violencia de género y desapareció: intensa búsqueda de una joven de 19 años en Corrientes

Melanie Aldaz fue vista por última vez el 25 de junio. La Prefectura Naval realiza un intenso operativo en el río Paraná.

DESESPERADA BÚSQUEDA. Melanie Aldaz fue vista por última vez el 25 de junio.
DESESPERADA BÚSQUEDA. Melanie Aldaz fue vista por última vez el 25 de junio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fuerzas de seguridad buscan en Corrientes a Melanie Aldaz, de 19 años, desaparecida desde el jueves tras denunciar a su novio por violencia de género un día antes.
  • El rastrillaje se centra en el río Paraná tras ser captada por cámaras cerca de un puente. Previamente, la joven envió un presunto mensaje de despedida a su padre.
  • El caso alerta sobre la urgencia de atender denuncias de violencia de género. La justicia mantiene abiertas varias hipótesis mientras el operativo fluvial sigue sin resultados.
Resumen generado con IA

Una joven de 19 años es intensamente buscada en Corrientes desde el jueves pasado, cuando su familia denunció su desaparición. Se trata de Melanie Aldaz, quien fue vista por última vez esa noche y desde entonces no volvió a tener contacto con sus seres queridos.

La búsqueda se concentra en el río Paraná, a la altura del puente interprovincial General Manuel Belgrano, donde la Prefectura Naval Argentina encabeza un amplio operativo con apoyo de otras fuerzas de seguridad.

Melanie fue vista por última vez alrededor de las 20 en la calle Santa Fe, en la localidad de Monte Caseros, donde vivía junto a sus padres. Según los testigos, vestía un jean azul oscuro, un suéter y una campera celestes, además de zapatillas Vans del mismo color.

Tras la denuncia, la Policía de Corrientes activó el protocolo de búsqueda y comenzó una campaña de difusión en redes sociales para intentar dar con su paradero.

La denuncia contra su novio

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue aportado por la propia familia. De acuerdo con lo que confirmó un primo de la joven en redes sociales, Melanie había denunciado a su novio por violencia de género apenas un día antes de desaparecer.

Ese antecedente quedó incorporado a la investigación que lleva adelante la Justicia.

El domingo por la noche la causa dio un giro luego del análisis de cámaras de seguridad y de los testimonios de integrantes del grupo "Ángeles del Puente".

Las imágenes muestran a la joven al costado del puente interprovincial que une Corrientes con Chaco alrededor de las 20.50. Los registros fueron incorporados al expediente que tramita en la Fiscalía N° 2.

A partir de ese material surgió una de las hipótesis que manejan los investigadores: que la joven pudo haberse arrojado al río Paraná. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

El mensaje que recibió su padre

El padre de Melanie contó que el mismo día de la desaparición recibió un mensaje que hoy cobra otro significado. "Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba. Como si se estuviera despidiendo", relató en declaraciones a Crónica.

El hombre explicó que en ese momento no interpretó el mensaje como una señal de alarma. "Yo pensé que estaba contenta porque le había ido bien en un parcial. Después me llamó su hermana diciéndome que no la encontraban", recordó.

Además, destacó que su hija siempre mantenía contacto con la familia. "Ella nos avisaba todo lo que hacía", afirmó.

Respecto de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, señaló: "Yo no pude ver las cámaras porque el fiscal no me quiso mostrar".

Continúa el operativo

Desde que surgió la pista del puente, la Prefectura Naval Argentina encabeza el rastrillaje en el río Paraná con el apoyo de la División Patrulla Fluvial de la Policía del Chaco.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Segunda Urbana continúan con las tareas investigativas bajo la coordinación de la autoridad judicial.

Hasta la mañana de este lunes, no se había informado oficialmente ningún resultado del operativo y la búsqueda de Melanie Aldaz continuaba sin novedades sobre su paradero.

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