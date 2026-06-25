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Guerra en Medio Oriente: Irán dice que el pacto es una derrota para Estados Unidos

No logran cerrar el debate acerca de un eventual cobro de tarifas por transitar a través del estrecho de Ormuz

NEGOCIADOR. Mohamad Baqer Qalibaf dijo que el memorandum es producto “de la resistencia iraní”.
NEGOCIADOR. Mohamad Baqer Qalibaf dijo que el memorandum es producto “de la resistencia iraní”.
Hace 4 Hs

TEHERÁN, Irán.- El acuerdo marco alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente es una “declaración de derrota de Estados Unidos”, afirmó el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní.

“Por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos”, añadió quien también es presidente del Parlamento.

Las negociaciones han contado con la mediación de Pakistán y Qatar. Estados Unidos cuenta con numerosas bases militares en las monarquías del Golfo.

Los países que las albergan fueron objetivo de ataques con drones y misiles iraníes durante la guerra, en represalia por los bombardeos de los ejércitos estadounidense e israelí.

“No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, declaró Qalibaf en un gesto de acercamiento a países vecinos del Golfo.

El negociador jefe para las conversaciones con Estados Unidos reiteró que la paz en Líbano constituye un punto fundamental para un acuerdo definitivo con Washington.

“Para nosotros, el alto el fuego en Líbano ha sido y sigue siendo tan importante como el alto el fuego en Irán, y el fin de la guerra en Líbano ha sido tan importante como el fin de la guerra en Irán”, insistió.

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Desde el lado estadounidense, la preocupación por la reapertura total del estrecho de Ormuz, sin condiciones, se hace evidente en las declaraciones de sus funcionarios. Ayer, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington está “completamente alineado” con sus aliados del Golfo.

En plena gira regional para tranquilizar a los aliados de Estados Unidos en el Golfo, Rubio declaró desde Kuwait que Washington prevé involucrarlos en “cada decisión que se tome con respecto a esta negociación” para poner fin al conflicto.

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Las hostilidades, que comenzaron con ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, se suspendieron tras la firma la semana pasada de un pacto preliminar.

El conflicto sembró el caos en la región. Teherán bloqueó en represalia el estrecho de Ormuz, vía comercial clave para los hidrocarburos, y lanzó drones y misiles contra sus vecinos del Golfo, donde Washington tiene fuerte presencia militar.

Antes de visitar Kuwait, Rubio le confirmó en Abu Dabi al presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, el compromiso de Washington “con la seguridad de los Emiratos”, según un portavoz.

Después de Kuwait, el funcionario prevé viajar a Baréin, donde el jueves asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En paralelo, un diplomático dijo a la agencia francesa AFP que está previsto que Arabia Saudita acoja reuniones que traten sobre una posible reconciliación entre los países del Golfo e Irán, aunque aún no se ha precisado la fecha.

El peaje de la discordia

El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos firmaron abre la vía a un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo.

El 29 o el 30 de junio delegados estadounidenses e iraníes se reunirán en Suiza para una reunión técnica, precisó Rubio.

El acuerdo prevé que se reabra el paso de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen en el mundo, pero Irán desea imponer tasas a quienes quieran usar esa vía marítima cuyo funcionamiento, aseguró, no volverá a ser como el de antes del conflicto.

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Estados Unidos se opone firmemente al cobro de esas tasas y este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que Teherán le aseguró que “no se están ‘COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO” en esa vía. Rubio señaló que no conoce “ningún país en el planeta que apoye peajes o tarifas por el uso del estrecho”.

En Ormuz aún están varados 11.000 marineros, cuya evacuación probablemente lleve “semanas”, dijo el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

El precio del petróleo Brent continuó cayendo, pasando por debajo de los 75 dólares el barril por primera vez desde que empezó la guerra, muy lejos del máximo de 126 dólares que llegó a alcanzar.

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