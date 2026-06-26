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Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos no quiere un acuerdo con Irán “a cualquier precio”

Rubio consideró que puede haber un “caos total” si Irán decide cobrar peaje en Ormuz. Medidas para garantizar que se cumpla lo pactado.

PRESENCIA. Rubio realizó una gira por los países del Golfo para tranquilizar a sus aliados de la zona.
PRESENCIA. Rubio realizó una gira por los países del Golfo para tranquilizar a sus aliados de la zona.
Hace 1 Hs

MANAMA, Baréin.- El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo con Irán no debe alcanzarse a “cualquier precio” y expresó su preocupación ante un posible “caos total” si Teherán impusiera un peaje para el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Rubio realizó una gira por los países del Golfo para tranquilizar a sus aliados de la zona después de que Irán y Estados Unidos entablaran negociaciones en Suiza la semana pasada -tras la firma de un memorando de entendimiento el 17 de junio- en busca de una solución a la guerra.

Estados Unidos desea un acuerdo de paz, pero no “a cualquier precio”, dijo ante sus homólogos de los países del Golfo.

“Queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que sea respetado”, añadió. Se refiere a la situación en el estrecho de Ormuz.

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Irán quiere imponer “tasas de tránsito” inexistentes antes de la guerra y Washington se opone a ello. Este paso, de unos treinta kilómetros de ancho entre Irán y Omán, reviste una importancia estratégica: por él transitaba el 20% del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra.

“El caos total”

“Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total”, declaró Rubio.

“Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía navegable internacional porque casualmente está cerca de su espacio territorial, esto se extenderá por todo el mundo como una plaga”, añadió.

Por otro lado la situación parece tensarse entre Irán y Omán, situado al otro lado del estrecho.

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Omán ha anunciado que no se incluirán comisiones de tránsito en los futuros acuerdos y ha mencionado la apertura de un corredor marítimo temporal. Pero los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, amenaza con responder con “medidas apropiadas” a cualquier intento de cruzar sin su autorización previa.

Más allá del estrecho de Ormuz, los Estados del Golfo, que fueron blanco de disparos iraníes durante la guerra, están preocupados por el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados en la región y quieren que estos temas se aborden en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

“Conjunto de amenazas”

“Una paz y una seguridad regionales duraderas exigen abordar el conjunto de las amenazas iraníes, incluidos sus misiles balísticos, sus drones y su apoyo a los grupos armados en la región”, declararon los ministros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en un comunicado conjunto.

En lo económico “cualquier intercambio comercial y e inversión con Irán deben estar sujetos a condiciones y ser reversibles”, añadieron, e instaron a Teherán a respetar los términos del acuerdo y a “poner fin a su comportamiento desestabilizador”.

El cese de las hostilidades propició una reanudación del tráfico en Ormuz, según la plataforma de seguimiento Kpler, y la caída de los precios del petróleo hasta niveles anteriores al conflicto.

El memorando de entendimiento allana el camino para un periodo de 60 días de negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

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Según Rubio está prevista una reunión técnica con la delegación iraní el 29 o 30 de junio en Suiza.

En Estados Unidos crecen las críticas por las concesiones realizadas por el presidente Donald Trump, quien desea poner fin a esta guerra impopular.

La Casa Blanca ha tenido que solicitar fondos adicionales por valor de casi 88.000 millones de dólares, principalmente para reponer las reservas de municiones. También persisten las diferencias en torno al programa nuclear de Irán.

Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil y ha negado sistemáticamente que quiera fabricar una bomba atómica, como temen algunos países occidentales.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el miércoles que hará inspecciones en Irán, pero no dijo cuándo.

Además Irán insistió en incluir en el memorando de entendimiento el otro frente de la guerra: Líbano, donde Israel se enfrenta al grupo Hezbollah y ha desplegado tropas.

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