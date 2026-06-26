Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía
La abogada del futbolista confirmó que evalúan iniciar acciones legales luego de las declaraciones de Wanda Nara sobre el Galatasaray y el pueblo turco. Aseguran que sus dichos podrían afectar la carrera deportiva del delantero.
Resumen para apurados
- Mauro Icardi analiza denunciar a Wanda Nara por sus declaraciones sobre Turquía, según confirmó su abogada, debido al posible daño a su carrera deportiva en el Galatasaray.
- Nara afirmó que Icardi rechazó inicialmente ir a Turquía con insultos al país y su gente, asegurando que ella misma negoció su transferencia tras ser descartado del PSG.
- La defensa del futbolista sostiene que estas acusaciones buscan perjudicarlo profesionalmente y afectar el proceso judicial por la restitución de las hijas de la pareja.
El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que la empresaria realizara fuertes declaraciones sobre la postura que el futbolista habría tenido cuando surgió la posibilidad de continuar su carrera en Turquía. Tras esos dichos, la defensa del delantero confirmó que analiza presentar una denuncia por considerar que las acusaciones podrían perjudicar su presente profesional.
La encargada de dar a conocer la postura del jugador fue su abogada, Elba Marcovecchio, quien aseguró que las expresiones de Wanda revisten una especial gravedad debido al impacto que podrían tener en la carrera deportiva de Icardi. "Lo hace a propósito con un fin: no solamente destruirlo, sino también porque afecta la restitución internacional", expresó la letrada.
Las explosivas declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi
Durante una comunicación telefónica con Yanina Latorre en el programa SQP, Wanda Nara aseguró que fue ella quien impulsó el desembarco de Mauro Icardi en el Galatasaray cuando su continuidad en el Paris Saint-Germain estaba prácticamente descartada.
Según contó, todo comenzó cuando el entonces director deportivo del PSG, Leonardo Araújo, le dijo: "Wanda, Mauro no va a jugar más, hay que buscarle una salida". A partir de ese momento, explicó que viajó sola a Estambul para negociar con el club, encontrar un colegio para sus hijos y cerrar la operación mientras el futbolista se negaba a responder los llamados.
Sin embargo, lo que más repercusión generó fueron las frases que le atribuyó a su expareja sobre Turquía. "La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mierda con gente de mierda. Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor", afirmó.
Además, cuestionó el cambio de actitud que habría tenido el delantero una vez instalado en ese país. "Es toda una payasada. Se subió a los elogios de los turcos", lanzó.
La respuesta de la defensa de Mauro Icardi
Las declaraciones no pasaron inadvertidas y, al día siguiente, Mariana Fabbiani consultó a Elba Marcovecchio en el programa DDM sobre la posibilidad de iniciar acciones legales. La respuesta de la abogada fue contundente: "Sí, sí, sí, eso sí es gravísimo. Es un hecho gravísimo".
Marcovecchio explicó que la carrera deportiva de Icardi en el Galatasaray atraviesa un momento importante y sostuvo que este tipo de manifestaciones públicas podrían afectar directamente su situación profesional. Por ese motivo evitó brindar mayores detalles sobre las negociaciones que involucran al delantero.
Además, aseguró que, desde la mirada de la defensa, las declaraciones no fueron casuales. "Lo hace a propósito con un fin: no solamente destruirlo, sino también porque afecta la restitución internacional", expresó, en referencia al proceso judicial vinculado a la restitución de las hijas menores que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi.
Con este nuevo enfrentamiento mediático y judicial, el conflicto entre ambos suma otro capítulo que ahora podría trasladarse a los tribunales.