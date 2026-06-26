Mauro Icardi denunciaría a Wanda Nara tras sus explosivas declaraciones sobre Turquía

Sin embargo, lo que más repercusión generó fueron las frases que le atribuyó a su expareja sobre Turquía. "La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato a un país de mierda con gente de mierda. Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor", afirmó.