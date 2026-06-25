¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede predecir el Alzheimer? Lo que revela la ciencia

Otra señal que identificaron los expertos tiene que ver con las caídas. Así, quienes tuvieron alzhéimer tenían más probabilidades de haber tenido una caída que los sanos. Los que fueron diagnosticados con parálisis supranuclear progresiva (PSP) se cayeron el doble. Y para todas las enfermedades, incluyendo el párkinson y la demencia por cuerpos de Lewy, la salud general del individuo era peor en el momento de establecer la base de partida.