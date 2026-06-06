Pasta frola integral: cómo preparar la versión saludable y baja en azúcares de esta receta

No es sorpresa afirmar que en pleno año 2026, con los avances de la nutrición y la consolidación de los hábitos de bienestar, prácticamente todo tiene su versión saludable. Un bizcochuelo hoy puede convertirse en una excelente fuente de proteínas y unas galletas de la tarde pueden encontrar variantes altas en fibra, vitaminas o minerales. En este escenario, las recetas más tradicionales de nuestra mesa no se quedan atrás: la clásica pasta frola también encontró una alternativa que aporta activamente a la salud.