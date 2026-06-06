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Pasta frola integral: cómo preparar la versión saludable y baja en azúcares de esta receta

Usando una reducción de dátiles, esta versión reemplaza el membrillo industrial con azúcares agregados y utiliza una base alta en fibra.

Cómo preparar pasta frola integral en pocos minutos
Cómo preparar pasta frola integral en pocos minutos (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La pastelera Agustina Vives difundió en Argentina una receta de pasta frola integral y sin azúcar agregada para ofrecer una opción clásica pero saludable en 2026.
  • La preparación reemplaza la harina común por avena e integral, y el dulce industrial por una reducción casera de dátiles cocidos en agua que aporta fibra y antioxidantes.
  • Esta propuesta consolida la tendencia de transformar la pastelería tradicional argentina en opciones nutritivas, promoviendo hábitos de bienestar sin resignar sabor.
Resumen generado con IA

No es sorpresa afirmar que en pleno año 2026, con los avances de la nutrición y la consolidación de los hábitos de bienestar, prácticamente todo tiene su versión saludable. Un bizcochuelo hoy puede convertirse en una excelente fuente de proteínas y unas galletas de la tarde pueden encontrar variantes altas en fibra, vitaminas o minerales. En este escenario, las recetas más tradicionales de nuestra mesa no se quedan atrás: la clásica pasta frola también encontró una alternativa que aporta activamente a la salud.

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En pocos pasos y con un procedimiento muy sencillo, es posible preparar una versión baja en azúcares, reducida en carbohidratos refinados y repleta de sabor. Esta receta, compartida por la creadora de contenido de pastelería Agustina Vives, propone reemplazar ingredientes clave como la harina de trigo blanca por una combinación de avena y harina integral, logrando una base mucho más saciadora.

Cómo hacer pasta frola integral en pocos minutos 

Además, el gran secreto de esta preparación radica en la sustitución del clásico dulce de membrillo o batata comercial—generalmente altos en azúcares agregados— por una pasta de dátiles casera. Este noble fruto no solo aporta un dulzor natural indiscutible, sino también fibra y antioxidantes que mejoran el tránsito intestinal y ayudan a regular la presión arterial.

Ingredientes

Para llevar esta propuesta a tu cocina, vas a necesitar elementos simples que seguramente ya tenés en la alacena o conseguís en cualquier dietética:

Para la masa:

  • 1 taza de avena
  • 1 taza de harina integral
  • 1/4 de taza de coco rallado
  • 1/2 taza de aceite de girasol o maíz
  • 1/2 taza de agua
  • 300 gramos de dátiles (preferentemente sin carozo)
  • 250 gramos de agua

El éxito de esta receta está en la paciencia para el relleno y en el armado de la masa, que no requiere técnicas complejas de amasado.

1. En una olla pequeña, colocá los 300 gramos de dátiles junto con los 250 gramos de agua. Llevá la mezcla a fuego fuerte. Dejá que hierva y se reduzca durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que notes que los dátiles se desarman por completo y se forma una pasta homogénea y espesa. Retirá del fuego y dejá enfriar.

2. En un bol amplio, volcá la harina integral, la avena, el coco rallado, el aceite y el agua. Mezclá todos los ingredientes a mano hasta lograr una masa unificada y maleable.

3. Separá una pequeña parte de la masa para la decoración final. Colocá el resto en un molde para tarta (previamente aceitado o de silicona), esparciéndola de forma pareja para cubrir la base y los bordes.

4. Rellená la base con la reducción de dátiles ya templada. Con la masa que reservaste, estirá y cortá tiritas finas para cruzar sobre el relleno, dándole la típica e inconfundible forma geométrica de la pasta frola.

5. Llevá la preparación a un horno precalentado a 160°C. Cociná durante unos 30 minutos o hasta que notes que la masa está bien dorada y crocante.

El contraste entre una masa neutra, crocante y sin azúcar, junto con la intensidad del dulzor natural del dátil, ofrece un resultado sorprendente al paladar. Como tip extra para los amantes de la pastelería experimental: sumar una fina base de pasta de maní sobre la masa antes de colocar los dátiles puede transformar esta receta en un verdadero manjar energético.

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