Pepas integrales: cómo hacer la versión saludable para tus desayunos y meriendas

Resumen para apurados
- La nutricionista Carla Campeche difundió en Argentina una receta de pepas integrales más saludables, usando avena y azúcar mascabo para mejorar los desayunos y meriendas.
- Esta versión sustituye la harina refinada por integral y avena, aportando más fibra. Además, utiliza azúcar mascabo y mermelada, simplificando la preparación tradicional.
- La propuesta responde a la creciente búsqueda de opciones nutritivas en Argentina, permitiendo mantener costumbres como el mate sin descuidar la salud alimentaria.
Componente fundamental de las meriendas y las largas charlas entre mates, las galletas pepas son una de las variedades de panadería más populares en las mesas argentinas. Resaltan por su contraste de masa dorada, elaborada de la misma manera que la pasta frola, con su centro brillante de dulce de membrillo o batata. Y aunque hay una forma conocida de fabricarlas, se presentan otras preparaciones con un mayor perfil nutricional que pueden agregarse a la dieta.
Asoman alternativas de este clásico que ofrecen mayores beneficios a la salud y sin renunciar a las comidas deliciosas. Ese es el caso de las pepas propuestas por la nutricionista Carla Campeche, quien difunde recetas en su cuenta de Instagram. Esta versión se caracteriza por usar otros ingredientes como harina integral y avena, que brillan por su aporte en fibra y garantizan mayor saciedad.
Cómo preparar pepas integrales en pocos pasos
Además, esta receta resulta muy sencilla para preparar antes de una merienda o reunión, ya que evita la preparación previa del membrillo y solamente utiliza mermelada a elección. El uso de azúcar mascabo también es un cambio significativo, ya que es un endulzante 100% natural y sin refinar, extraído directamente del jugo de la caña de azúcar.
Si querés sorprender a tus invitados o simplemente mejorar la calidad de tus desayunos, te dejamos el paso a paso de la receta compartida por la nutricionista para que las prepares hoy mismo.
Ingredientes
Rinde 24 unidades aproximadamente
- 1 taza y media de harina integral.
- 1/2 taza de avena (puede ser harina de avena o avena instantánea).
- 3/4 taza de azúcar mascabo (si no tenés, podés usar azúcar común).
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- La ralladura de 1 unidad de limón.
- 3 cucharadas de aceite de girasol.
- 1 unidad de huevo.
- Cantidad necesaria de mermelada o dulce (la nutricionista utilizó de ciruela, pero podés elegir el sabor que más te guste o el clásico membrillo).
El éxito de esta receta radica en su practicidad, ya que en muy pocos minutos vas a tener la masa lista para ir al horno. Seguí este instructivo:
1. En un bowl amplio, mezclá bien la harina integral, la avena, el azúcar mascabo, el polvo para hornear y la ralladura de limón para que los aromas se integren desde el principio.
2. Agregá el aceite de girasol, un chorrito de esencia de vainilla (opcional) y el huevo. Comenzá a unir los ingredientes. Tip de la experta: Si notás que la preparación queda un poco seca o desgranada, añadí agua de a poco y con cuidado hasta lograr una masa manejable y tierna.
3. Formá pequeñas bolitas con las manos y colocalas sobre una placa para horno previamente aceitada. Con el dedo pulgar, hacé un huequito en el centro de cada una y rellenalo con la mermelada elegida.
4. Llevá la placa a un horno precalentado a temperatura media (aproximadamente 180°C) por unos 20 minutos. Retiralas cuando los bordes estén levemente dorados, dejá enfriar ¡y listo! Ya tenés el acompañamiento ideal para el próximo mate.