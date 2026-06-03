Pepas integrales: cómo hacer la versión saludable para tus desayunos y meriendas

Componente fundamental de las meriendas y las largas charlas entre mates, las galletas pepas son una de las variedades de panadería más populares en las mesas argentinas. Resaltan por su contraste de masa dorada, elaborada de la misma manera que la pasta frola, con su centro brillante de dulce de membrillo o batata. Y aunque hay una forma conocida de fabricarlas, se presentan otras preparaciones con un mayor perfil nutricional que pueden agregarse a la dieta.