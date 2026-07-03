Jaldo firmó un convenio con el CFI para ampliar el acceso al crédito de las PyMEs tucumanas

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo firmó un convenio con el CFI en la FET (Tucumán) para facilitar créditos subsidiados a PyMEs locales ante las dificultades de financiamiento.
- El plan se activa tras otorgarse $5.000 millones en 55 créditos. El CFI usará un fondo de garantía provincial y tasas subsidiadas para flexibilizar el acceso de las empresas.
- La iniciativa busca reactivar la inversión y generar empleo genuino en Tucumán. Se espera que el nuevo rol de la provincia como avalista dinamice el sistema productivo local.
En la Federación Económica de Tucumán (FET), el gobernador Osvaldo Jaldo participó de la jornada organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde rubricó un convenio por nuevas herramientas técnicas y financieras destinadas al fortalecimiento del sector productivo tucumano.
El titular del Poder Ejecutivo(PE) estuvo en el acto, junto con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y la comitiva integrada por Marcela Garavano, Esteban Rodríguez, María Teresa Oyhamburu y Natalia Verón. También participaron el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad y el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, entre otros.
El encuentro fue organización por la FET y reunió a más de 200 empresarios de distintos rubros. En ese marco, Jaldo analizó el contexto económico nacional y señaló que, si bien hay mejoras en algunos indicadores macroeconómicos, persisten dificultades en el acceso al financiamiento. “Las tasas de interés todavía no están a la altura de la rentabilidad de la producción”, sostuvo.
El gobernador destacó el rol del organismo federal y las nuevas líneas de crédito. “El CFI ofrece financiamiento accesible con tasas subsidiadas y garantías que facilitan el acceso a las PyMEs”, indicó.
El mandatario precisó además que en la provincia ya se otorgaron 55 créditos a distintos sectores productivos por un monto cercano a los $5.000 millones. “Ya tenemos esta rueda de crédito en funcionamiento en Tucumán”, afirmó.
Por su parte, el ministro de Economía y Producción señaló que el objetivo central de la política económica provincial es fortalecer la producción y el empleo, al afirmar que “el sector privado es el que genera trabajo genuino”, y destacó el trabajo conjunto con el CFI para diversificar la matriz productiva.
Con relación a las herramientas presentadas, explicó que se trata de mecanismos que facilitan el acceso al crédito mediante esquemas más flexibles orientados a acompañar la producción.
"No tenemos la mirada de un banco"
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó el acompañamiento del organismo a la provincia en materia de financiamiento. “El CFI acompaña a Tucumán en una estrategia de acercar instrumentos a las PyMEs”, afirmó.
Lamothe explicó que el organismo no funciona como un banco tradicional, sino como una institución de desarrollo. “No tenemos la mirada de un banco; buscamos que los proyectos se realicen y se concreten inversiones productivas”, señaló.
En esa línea, remarcó la implementación de sistemas de garantías. “El fondo de garantía permite que las PyMEs accedan al crédito con avales que facilitan el financiamiento”, indicó.
Asimismo, detalló el cambio de enfoque en la evaluación de proyectos. “No se mira solo el pasado de la empresa, sino el flujo futuro y el potencial del proyecto”, explicó.
Concluyó diciendo que “la provincia va a ser un actor clave como avalista a través de su fondo de garantía, lo que va a dinamizar todo el sistema”.
Las jornadas
El presidente de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales, se refirió sobre las jornadas del Consejo Federal de Inversiones: “para nosotros es un evento clave. No hay crecimiento y no hay mantenimiento en momentos difícil como el actual, si no tenemos el acceso al crédito y no conocemos todas las herramientas para poder lograrlo”.
“Ningún plan económico puede funcionar si no hay una generación genuina de empleo y eso se hace muchas veces con una de las patas del crecimiento, tiene que ser la inversión, y eso se hace con el con el crédito. Y tienen que ser créditos accesibles y tiene que ser créditos que se entiendan. Las PyMEs están con problemas, y, sin duda, no es solamente que tenemos que tener acceso al crédito con tasas diferenciales o mejoradas, sino que muchas veces hay pymes que ya no pueden tener acceso al crédito”, expresó.
Asimismo, señaló que las PyMEs atraviesan dificultades para acceder al crédito y remarcó que esa demanda surge de las 63 cámaras que integran la Federación Económica, representativas de los sectores de la producción, la industria, el comercio y los servicios.
Tambien estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el representante de la provincia de Tucumán ante el CFI, Pedro Sandilli; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y el vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), Juan Casañas.