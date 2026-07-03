Jaldo firmó un convenio con el CFI para ampliar el acceso al crédito de las PyMEs tucumanas

“Ningún plan económico puede funcionar si no hay una generación genuina de empleo y eso se hace muchas veces con una de las patas del crecimiento, tiene que ser la inversión, y eso se hace con el con el crédito. Y tienen que ser créditos accesibles y tiene que ser créditos que se entiendan. Las PyMEs están con problemas, y, sin duda, no es solamente que tenemos que tener acceso al crédito con tasas diferenciales o mejoradas, sino que muchas veces hay pymes que ya no pueden tener acceso al crédito”, expresó.