Secciones
Política

Adorni esquivó definiciones sobre la causa en su contra: "No puedo hablar para no obstruir el trabajo de la Justicia"

En una entrevista con Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", afirmó.

SIN PRECISIONES. Manuel Adorni evitó hablar sobre la causa de enriquecimiento ilícito. SIN PRECISIONES. Manuel Adorni evitó hablar sobre la causa de enriquecimiento ilícito.
07 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni evitó dar detalles sobre la causa por presunto enriquecimiento ilícito en una entrevista con Alejandro Fantino para no obstruir la investigación judicial en curso.
  • El jefe de Gabinete destacó el apoyo de Javier Milei y respondió a Patricia Bullrich sobre su declaración jurada, mientras la oposición busca interpelarlo en la Cámara de Diputados.
  • El avance judicial y político del caso tensa la relación del Gobierno con la ciudadanía y pone a prueba la estrategia oficialista de transparencia ante denuncias de corrupción.
Resumen generado con IA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en la Justicia y la polémica que rodea sus gastos, pero evitó dar precisiones para no "obstruir la investigación".

En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, el funcionario aseguró que no brindará detalles sobre la investigación en su contra, más allá de la "carnicería mediática" en la que -afirmó. lo "metieron". Sin embargo, advirtió: "Cuando la Justicia aclare todo voy a hablar y mucho".

En ese sentido, profundizó: "Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio. Voy a hablar más de lo que se imaginan".

Apoyo de Milei

Adorni se refirió al apoyo brindado por el presidente Javier Milei, tanto en lo privado como en lo público, y explicó: "Me banca porque sabe la verdad". "Me emociona mucho el apoyo desde lo humano y hasta de lo espiritual que me da, independientemente de las declaraciones públicas", agregó.

A su vez, destacó que "el Presidente tiene convicciones muy firmes", y lo parafraseó: "Jamás ejecutaría una persona que él considera honesta y leal". Además, lo calificó como "una persona maravillosa".

La oposición pidió una sesión especial en Diputados para avanzar con la interpelación a Adorni

La oposición pidió una sesión especial en Diputados para avanzar con la interpelación a Adorni

Volviendo a su causa judicial, el ministro coordinador aclaró que no es "un tipo de la vieja política" y remarcó que "muchas el poder quería influir en cuestiones judiciales". "Esto no es así aunque no sea grato para algunos", señaló.

En esa línea, comparó la situación con otros casos que enfrentó el Gobierno, como Andis o $Libra, y reafirmó: "Jamás hemos hablado. Jamás dijimos ni una coma sobre el tema. No vamos a obstruir el trabajo de la Justicia".

Rencores

Al ser consultado sobre si guarda rencores, Adorni afirmó que no es una persona "vengativa", pero sí "justa". Asimismo, cargó contra la prensa: "Acepto que la gente opine, otra cosa muy distinta es mentir, injuriar o meterse en mi intimidad. No todo es vida pública".

Guillermo Francos criticó la demora del caso Adorni: “Es un tema que empioja la relación con la ciudadanía”

Guillermo Francos criticó la demora del caso Adorni: “Es un tema que empioja la relación con la ciudadanía”

Por último, se refirió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien este miércoles le sugirió que entregara su declaración jurada de bienes "de inmediato". En primer lugar, la definió como "una fenómena" y luego aclaró: "Todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento, entonces me lo spoileó. Esta perfecto, no me lo tomé mal. Era algo que internamente lo sabíamos todos".

Temas Patricia BullrichJavier MileiManuel Adorni$LibraAgencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales
1

Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
2

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

El liderazgo se ejerce desde el ejemplo: la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's
3

"El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación
4

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto
5

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto

Ranking notas premium
Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
1

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias
2

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
3

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
4

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913
5

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913

Más Noticias
Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Comentarios