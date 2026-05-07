Adorni esquivó definiciones sobre la causa en su contra: "No puedo hablar para no obstruir el trabajo de la Justicia"
En una entrevista con Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", afirmó.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni evitó dar detalles sobre la causa por presunto enriquecimiento ilícito en una entrevista con Alejandro Fantino para no obstruir la investigación judicial en curso.
- El jefe de Gabinete destacó el apoyo de Javier Milei y respondió a Patricia Bullrich sobre su declaración jurada, mientras la oposición busca interpelarlo en la Cámara de Diputados.
- El avance judicial y político del caso tensa la relación del Gobierno con la ciudadanía y pone a prueba la estrategia oficialista de transparencia ante denuncias de corrupción.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en la Justicia y la polémica que rodea sus gastos, pero evitó dar precisiones para no "obstruir la investigación".
En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, el funcionario aseguró que no brindará detalles sobre la investigación en su contra, más allá de la "carnicería mediática" en la que -afirmó. lo "metieron". Sin embargo, advirtió: "Cuando la Justicia aclare todo voy a hablar y mucho".
En ese sentido, profundizó: "Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio. Voy a hablar más de lo que se imaginan".
Apoyo de Milei
Adorni se refirió al apoyo brindado por el presidente Javier Milei, tanto en lo privado como en lo público, y explicó: "Me banca porque sabe la verdad". "Me emociona mucho el apoyo desde lo humano y hasta de lo espiritual que me da, independientemente de las declaraciones públicas", agregó.
A su vez, destacó que "el Presidente tiene convicciones muy firmes", y lo parafraseó: "Jamás ejecutaría una persona que él considera honesta y leal". Además, lo calificó como "una persona maravillosa".
Volviendo a su causa judicial, el ministro coordinador aclaró que no es "un tipo de la vieja política" y remarcó que "muchas el poder quería influir en cuestiones judiciales". "Esto no es así aunque no sea grato para algunos", señaló.
En esa línea, comparó la situación con otros casos que enfrentó el Gobierno, como Andis o $Libra, y reafirmó: "Jamás hemos hablado. Jamás dijimos ni una coma sobre el tema. No vamos a obstruir el trabajo de la Justicia".
Rencores
Al ser consultado sobre si guarda rencores, Adorni afirmó que no es una persona "vengativa", pero sí "justa". Asimismo, cargó contra la prensa: "Acepto que la gente opine, otra cosa muy distinta es mentir, injuriar o meterse en mi intimidad. No todo es vida pública".
Por último, se refirió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien este miércoles le sugirió que entregara su declaración jurada de bienes "de inmediato". En primer lugar, la definió como "una fenómena" y luego aclaró: "Todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento, entonces me lo spoileó. Esta perfecto, no me lo tomé mal. Era algo que internamente lo sabíamos todos".