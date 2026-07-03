Copa del Mundo

Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

El humorista imaginó el diálogo del control de seguridad luego de que los agentes encontraran un encendedor tipo Magiclick a Cuti Romero.

BUEN CLIMA. La Selección y la sonrisa de Messi.
BUEN CLIMA. La Selección y la sonrisa de Messi.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El humorista tucumano Miguel Martín viralizó una parodia donde dobla con acento regional la risa de Lionel Messi durante un control de seguridad en un aeropuerto de Miami.
  • El video original se originó cuando los agentes de seguridad hallaron un encendedor en la valija de Cuti Romero. Martín recreó el diálogo usando modismos típicos de Tucumán.
  • La repercusión del reel confirma el éxito del humor regional para conectar con audiencias masivas, potenciando la viralidad de momentos cotidianos de la Selección argentina.
Resumen generado con IA

El humorista Miguel Martín volvió a conquistar las redes sociales con una de sus clásicas parodias. Esta vez aprovechó uno de los videos más comentados de las últimas horas, el que muestra a Lionel Messi estallando de risa durante un control de seguridad en el aeropuerto de Miami, luego de que los agentes encontraran un encendedor tipo Magiclick en el equipaje de Cristian "Cuti" Romero.

Fiel a su estilo, el creador del personaje Oficial Gordillo tomó las imágenes originales y les agregó un doblaje con marcado acento tucumano, imaginando cómo habría sido la conversación entre los empleados del aeropuerto y los integrantes de la Selección argentina.

Qué hacía un chispero en la valija de "Cuti" Romero: la explicación detrás del objeto que desató la risa de Messi

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En la versión de Martín, el diálogo transcurre con modismos típicos del norte argentino y situaciones desopilantes que terminan potenciando la reacción de Messi, cuya risa ya se había convertido en uno de los momentos más virales del paso de la Albiceleste por Miami. El humorista adaptó la escena a la idiosincrasia tucumana, un sello que caracteriza gran parte de sus producciones.

El reel fue publicado en la cuenta oficial de Oficial Gordillo y rápidamente comenzó a sumar reproducciones, "me gusta" y cientos de comentarios de usuarios que celebraron la ocurrencia y destacaron que la versión tucumana parecía encajar a la perfección con las imágenes.

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

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El video original había generado miles de reacciones luego de mostrar a Messi riéndose sin poder disimularlo mientras el personal de seguridad inspeccionaba el equipaje del defensor cordobés. La inesperada aparición del encendedor provocó bromas entre los futbolistas y dio lugar a una escena que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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