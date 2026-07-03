Miguel Martín le puso acento tucumano a la risa de Messi y el video es furor en las redes sociales

El humorista Miguel Martín volvió a conquistar las redes sociales con una de sus clásicas parodias. Esta vez aprovechó uno de los videos más comentados de las últimas horas, el que muestra a Lionel Messi estallando de risa durante un control de seguridad en el aeropuerto de Miami, luego de que los agentes encontraran un encendedor tipo Magiclick en el equipaje de Cristian "Cuti" Romero.