Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: la Selección va por el pase a los octavos de final del Mundial

Video: antes del duelo con Cabo Verde por los 16avos del Mundial, Andrés Calamaro visitó a la Selección argentina
El músico compartió un momento con Messi, Scaloni y "Chiqui" Tapia; recibió como regalo una camiseta firmada por todo el plantel.Ver más
Cabo Verde, el inesperado rival de Argentina: la historia del seleccionado construido con futbolistas de la diáspora
La mitad de su plantel nació fuera del país y es el resultado de un proyecto de reclutamiento de jugadores con raíces caboverdianas repartidos por el mundo.Ver más
Cómo funciona el chip de la pelota que anuló el gol de Croacia ante Portugal en el Mundial 2026
La tecnología incorporada en el balón del Mundial 2026 permitió descubrir un toque imperceptible para las cámaras de televisión y anuló el gol que hubiera llevado el partido entre Portugal y Croacia al alargue.Ver más
A qué hora juega la Selección Argentina vs. Cabo Verde, país por país
Argentina: 19 horas
Uruguay: 19 horas
Brasil: 19 horas
Paraguay: 19 horas
Chile: 18 horas
Bolivia: 18 horas
Venezuela: 18 horas
Colombia: 17 horas
Ecuador: 17 horas
Perú: 17 horas
México: 16 horas
Por dónde ver el partido
El partido se podrá ver en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSport, Paramount+ y Disney+ Premium.
Contra quién juega el ganador de Argentina vs. Cabo Verde en octavos de final del Mundial 2026
Tras haber superado la fase de grupos, la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial. El partido se llevará a cabo este viernes 3 de julio a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. Una vez finalizado el encuentro, el ganador ya conocerá a su rival para los octavos de final, ya que se definirá horas antes.
El equipo que enfrentará al ganador de Argentina vs. Cabo Verde en la próxima instancia saldrá del cruce entre Egipto y Australia, que se jugará el mismo viernes a las 15. El partido de octavos de final se disputaría el martes 7 de julio a las 13, en Atlanta.
La probable formación de la Selección argentina vs. Cabo Verde
Lionel Scaloni define cómo saldrá la Selección argentina frente a Cabo Verde. La probable es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
Argentina juega con Cabo Verde: cómo funcionan el comercio, las clases, los colectivos y la salud en Tucumán
La Selección enfrentará a Cabo Verde este viernes a las 19 por los 16avos de final del Mundial. Mientras miles de tucumanos organizan dónde ver el partido, así funcionarán el comercio, las escuelas, los colectivos, los hospitales y los espacios públicos.Ver más
Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina
Con 13 selecciones ya clasificadas, el cuadro de eliminación directa empieza a definirse. España y Portugal protagonizarán el duelo más atractivo de los octavos, mientras que Argentina buscará este viernes su lugar entre los 16 mejores frente a Cabo Verde.Ver más
Lo que tenés que saber
La Selección argentina está lista para enfrentar esta tarde al debutante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Lo que tenés que saber.