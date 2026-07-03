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Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: la Selección va por el pase a los octavos de final del Mundial

MESSI.
MESSI.

El equipo de Scaloni juega esta tarde, desde las 19, el partido de 16avos ante el equipo de Cabo Verde. Datos.

Hace 4 Min
10:17 hs

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09:49 hs

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Cabo Verde, país por país

Argentina: 19 horas

Uruguay: 19 horas

Brasil: 19 horas

Paraguay: 19 horas

Chile: 18 horas

Bolivia: 18 horas

Venezuela: 18 horas

Colombia: 17 horas

Ecuador: 17 horas

Perú: 17 horas

México: 16 horas

09:46 hs

Por dónde ver el partido

El partido se podrá ver en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSport, Paramount+ y Disney+ Premium. 

09:46 hs

Contra quién juega el ganador de Argentina vs. Cabo Verde en octavos de final del Mundial 2026

Tras haber superado la fase de grupos, la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial. El partido se llevará a cabo este viernes 3 de julio a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. Una vez finalizado el encuentro, el ganador ya conocerá a su rival para los octavos de final, ya que se definirá horas antes.

El equipo que enfrentará al ganador de Argentina vs. Cabo Verde en la próxima instancia saldrá del cruce entre Egipto y Australia, que se jugará el mismo viernes a las 15. El partido de octavos de final se disputaría el martes 7 de julio a las 13, en Atlanta.

09:43 hs

La probable formación de la Selección argentina vs. Cabo Verde

Lionel Scaloni define cómo saldrá la Selección argentina frente a Cabo Verde. La probable es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

09:29 hs

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La Selección enfrentará a Cabo Verde este viernes a las 19 por los 16avos de final del Mundial. Mientras miles de tucumanos organizan dónde ver el partido, así funcionarán el comercio, las escuelas, los colectivos, los hospitales y los espacios públicos.

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Con 13 selecciones ya clasificadas, el cuadro de eliminación directa empieza a definirse. España y Portugal protagonizarán el duelo más atractivo de los octavos, mientras que Argentina buscará este viernes su lugar entre los 16 mejores frente a Cabo Verde.

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Lo que tenés que saber

La Selección argentina está lista para enfrentar esta tarde al debutante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Lo que tenés que saber.

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