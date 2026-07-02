Copa del Mundo

Qué hacía un chispero en la valija de "Cuti" Romero: la explicación detrás del objeto que desató la risa de Messi

El defensor quería mantener una cábala de la Selección, pero el objeto terminó retenido en un control de seguridad.

CÁBALA. El chispero formaba parte de un ritual del plantel argentino y terminó siendo protagonista de un divertido episodio.
CÁBALA. El chispero formaba parte de un ritual del plantel argentino y terminó siendo protagonista de un divertido episodio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante un control en el aeropuerto de Kansas por el Mundial, agentes confiscaron un chispero de la valija de Cristian Romero, desatando la risa de Messi y el plantel.
  • Romero llevaba el chispero para encender palo santo, una cábala de limpieza energética iniciada en Qatar 2022. El objeto fue retenido por ser considerado inflamable.
  • La divertida escena se volvió viral en redes sociales, mostrando la intimidad y el ambiente distendido que mantiene el plantel de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La llegada de la selección argentina a Kansas para disputar el Mundial dejó una escena que rápidamente se volvió viral. Durante un control de seguridad en el aeropuerto, la valija de Cristian "Cuti" Romero fue apartada para una inspección y el objeto encontrado provocó las carcajadas de Lionel Messi y del resto del plantel.

Los agentes detectaron un elemento sospechoso en el equipaje del defensor y decidieron abrir la valija. La sorpresa fue total cuando descubrieron que se trataba de un chispero de cocina, un objeto que llamó la atención tanto de los efectivos como de los futbolistas presentes en el lugar.

Horas después se conoció el motivo. Romero llevaba el chispero para encender palo santo durante la concentración de la Selección, una cábala que comparte con Lisandro Martínez y Nahuel Molina, integrantes de la denominada "banda del palo santo", un ritual que comenzó durante el Mundial de Qatar 2022.

Según trascendió, los jugadores utilizan el palo santo para sahumar las habitaciones y los pasillos del hotel con la intención de "limpiar las energías" antes de los partidos. Sin embargo, el chispero fue retenido por las autoridades aeroportuarias al ser considerado un elemento inflamable que no podía viajar en la cabina del avión.

La divertida escena que se hizo viral

Mientras los agentes revisaban el equipaje, Messi no pudo contener la risa al descubrir qué llevaba su compañero. El momento quedó registrado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde los hinchas celebraron otra perlita de la intimidad del plantel argentino en plena Copa del Mundo.

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