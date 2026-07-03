Copa del Mundo

LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

La Selección se prepara para un duelo exigente, pero con la confianza intacta. La ciudad habla con acento argentino.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026, en el inicio de la fase eliminatoria del torneo.
  • El partido estará marcado por un calor extremo de 40 grados de sensación térmica y el apoyo masivo de miles de hinchas argentinos que realizaron banderazos en la ciudad.
  • El cuerpo técnico de Scaloni planifica la dosificación física ante una eventual prórroga, mientras el plantel mantiene la confianza de avanzar en su camino al título.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde transformó a Miami en una ciudad teñida de celeste y blanco. Miles de hinchas llegaron en las últimas horas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026, en una jornada marcada por el intenso calor, la humedad y la expectativa por un encuentro que definirá el futuro de la Albiceleste en el torneo.

Después de una fuerte tormenta registrada durante la noche anterior, el cielo amaneció completamente despejado. Sin embargo, las condiciones climáticas prometen convertirse en un factor determinante. Para la hora del partido se espera una sensación térmica cercana a los 40 grados y una humedad superior al 80%, un escenario muy distinto al que Argentina encontró en sus dos últimos compromisos, disputados en estadios con techo y climatización.

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Desde el cuerpo técnico, de todos modos, no buscan excusas. En la conferencia de prensa previa, Scaloni reconoció que el calor puede influir en el desarrollo del juego, aunque remarcó que será una condición idéntica para ambos equipos.

El clima obliga también a pensar el encuentro desde lo físico. En los cruces de eliminación directa existe la posibilidad de disputar tiempo suplementario, por lo que la administración de energías y los cambios adquieren una relevancia especial. La planificación contempla un partido que, en el peor de los casos, podría extenderse durante 120 minutos.

Miami habla con acento argentino

La presencia argentina se hizo sentir con fuerza durante toda la jornada previa. LA GACETA estuvo en los tradicionales banderazos convocaron a miles de hinchas que coparon distintos sectores de la ciudad. Aunque inicialmente fueron organizados en dos puntos diferentes, la cercanía entre ambos terminó unificando la celebración en una extensa fiesta que incluyó bombos, cánticos, banderas y hasta asados improvisados sobre la playa.

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El entusiasmo no distingue situaciones. Muchos simpatizantes viajaron sin haber conseguido entradas para el partido y mantienen la esperanza de obtener un boleto a último momento. Algunos planean acercarse directamente al estadio para intentar conseguir un ticket sobre la hora, una postal habitual en cada Mundial.

Un plantel convencido de sus posibilidades

En la antesala del encuentro, Rodrigo De Paul fue el encargado de representar al plantel ante los medios y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión: aseguró que Argentina va en busca del título. Sus palabras reflejaron la confianza que existe puertas adentro, aunque sin alterar la línea de prudencia que caracteriza al ciclo de Scaloni.

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El entrenador volvió a mostrarse sereno durante la conferencia de prensa. Evitó caer en triunfalismos y reiteró que el equipo mantiene la filosofía de ir "partido a partido". También destacó el crecimiento de Cabo Verde y advirtió que espera un rival exigente, pese a la diferencia de jerarquía entre ambos seleccionados.

Consultado sobre los candidatos al título, Scaloni mencionó a potencias como Francia, España y Brasil, aunque evitó señalar a un favorito excluyente. Además, durante la conferencia compartió una reflexión sobre el presente del fútbol italiano y consideró que, cuando un seleccionado pierde su identidad futbolística, suele atravesar procesos difíciles para volver a competir al máximo nivel.

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