LA GACETA, en Miami: el calor extremo, la ilusión de los hinchas y la confianza de Scaloni

La cuenta regresiva para el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde transformó a Miami en una ciudad teñida de celeste y blanco. Miles de hinchas llegaron en las últimas horas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026, en una jornada marcada por el intenso calor, la humedad y la expectativa por un encuentro que definirá el futuro de la Albiceleste en el torneo.