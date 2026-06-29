Scaloni define el equipo para enfrentar a Cabo Verde y espera por su renovación

La segunda incógnita aparece en la delantera. Lionel Messi volverá al equipo titular y Scaloni debe definir quién será su acompañante. El plan inicial del cuerpo técnico era apostar por Julián Álvarez para la fase decisiva del Mundial, pero el delantero cordobés todavía busca recuperar su mejor ritmo tras una molestia en el tobillo. En contrapartida, Lautaro Martínez atraviesa un buen presente y llega fortalecido luego de convertir en el último encuentro, por lo que la competencia por ese lugar permanece abierta.