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Scaloni define el equipo para enfrentar a Cabo Verde y espera por su renovación

Mientras prepara el duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni debe resolver tres incógnitas en el equipo. Además, su continuidad en la Selección Argentina sigue encaminada, aunque la firma deberá esperar.

Scaloni, DT de la Selección.
Scaloni, DT de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni define la formación de Argentina para enfrentar este viernes a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026, en medio de gestiones para renovar su contrato.
  • Tras avanzar con puntaje ideal, el DT mantiene dudas en la defensa, el lateral y el ataque. Además, su continuidad está acordada con la AFA, pero se firmará tras el torneo.
  • El duelo inicia la fase de eliminación directa para Argentina, mientras que su renovación busca consolidar un proyecto del cuerpo técnico con miras al Mundial 2030.
Resumen generado con IA

Con la fase de grupos superada con puntaje ideal, Lionel Scaloni ya tiene la mira puesta en el duelo de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde. Sin embargo, antes del partido de este viernes, el entrenador de la Selección todavía mantiene tres incógnitas en la formación titular, al mismo tiempo que su futuro contractual continúa sin definiciones oficiales.

Argentina cerró el Grupo J con tres victorias, la última por 3-1 frente a Jordania, y llega como una de las candidatas al título. Ahora comienza la etapa de eliminación directa, donde cada decisión adquiere mayor relevancia.

Las tres dudas de Scaloni

La principal preocupación pasa por la defensa. Cristian "Cuti" Romero continúa recuperándose de un golpe en la rodilla derecha y su presencia dependerá de la evolución física durante los próximos entrenamientos. Si el defensor del Tottenham no recibe el alta, Nicolás Otamendi volverá a integrar la zaga central junto a Lisandro Martínez.

La segunda incógnita aparece en la delantera. Lionel Messi volverá al equipo titular y Scaloni debe definir quién será su acompañante. El plan inicial del cuerpo técnico era apostar por Julián Álvarez para la fase decisiva del Mundial, pero el delantero cordobés todavía busca recuperar su mejor ritmo tras una molestia en el tobillo. En contrapartida, Lautaro Martínez atraviesa un buen presente y llega fortalecido luego de convertir en el último encuentro, por lo que la competencia por ese lugar permanece abierta.

La tercera duda está sobre el lateral izquierdo. Facundo Medina aprovechó su oportunidad y respondió con buenas actuaciones, mientras que Nicolás Tagliafico ya dejó atrás el desgarro que lo marginó en los últimos partidos. Scaloni deberá decidir si mantiene al futbolista que viene jugando o si devuelve la titularidad a uno de los referentes del ciclo.

La renovación, en pausa hasta después del Mundial

Mientras prepara el equipo para afrontar la fase decisiva, Scaloni también espera novedades sobre su continuidad al frente de la Selección Argentina.

Aunque las conversaciones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, avanzan de manera positiva y el entrenador ya dio el visto bueno para seguir, ambas partes acordaron postergar cualquier anuncio hasta después del Mundial 2026.

El contrato vigente del técnico finaliza en diciembre de este año y la intención de la Asociación del Fútbol Argentino es extender un proyecto que no solo incluye a Scaloni, sino también a Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes forman parte del cuerpo técnico y participan activamente en el desarrollo de las selecciones juveniles.

Desde la dirigencia consideran que el exitoso proceso iniciado en 2018 todavía tiene recorrido y no descartan proyectarlo incluso hasta el Mundial 2030.

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