Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Resumen para apurados
- Lionel Messi y la Selección argentina protagonizaron un divertido momento en el aeropuerto de Miami al someterse a un estricto control de seguridad previo a los octavos del Mundial.
- Sin privilegios, toda la delegación debió pasar por los escáneres. La divertida reacción de Messi al ver a sus compañeros bajo el estricto protocolo se volvió viral en redes.
- El distendido episodio refleja el buen clima del plantel antes de enfrentar a Cabo Verde por los octavos de final, un choque clave para el futuro de la Scaloneta en el torneo.
La previa del viaje de la Selección argentina rumbo a Miami, donde este viernes enfrentará a Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026, dejó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
El episodio ocurrió minutos antes de que la comitiva subiera al vuelo. En la pista, todos los integrantes de la delegación fueron sometidos a un riguroso control de seguridad. Uno por uno, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores debieron pasar por los escáneres, sin recibir ningún trato diferencial.
En medio del operativo, las cámaras captaron la reacción de Lionel Messi, quien observaba la situación mientras esperaba su turno. Fue en ese momento que la policía detectó un objeto singular en el equipaje de Cristian Romero. Se trataba de un Magiclick, el clásico encendedor manual de chispa muy usado en los hogares argentinos.
La grabación, que rápidamente alcanzó una amplia difusión en redes sociales, expuso el ambiente distendido que atraviesa el plantel nacional.
El episodio ocurrió en la previa del compromiso frente a Cabo Verde, un encuentro clave para las aspiraciones de la Scaloneta en la Copa del Mundo.
"Lionel Messi"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 2, 2026
Porque se tentó cuando los guardias de seguridad del aeropuerto lo fueron a revisar.
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