Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

El cruce más atractivo confirmado hasta el momento será el que protagonizarán España y Portugal. El seleccionado de Luis de la Fuente llega después de dejar en el camino a Austria, mientras que el equipo liderado por Cristiano Ronaldo tuvo que trabajar más para superar a Croacia. Será uno de los grandes partidos de la ronda y eliminará a uno de los candidatos antes de los cuartos de final.