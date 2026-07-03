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Cómo está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026: cruces confirmados y el camino de Argentina

Con 13 selecciones ya clasificadas, el cuadro de eliminación directa empieza a definirse. España y Portugal protagonizarán el duelo más atractivo de los octavos, mientras que Argentina buscará este viernes su lugar entre los 16 mejores frente a Cabo Verde.

MUNDIAL 2026. La Scaloneta quiere hacer historia ene sta Copa del Mundo.
MUNDIAL 2026. La "Scaloneta" quiere hacer historia ene sta Copa del Mundo.
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Resumen para apurados

  • Trece selecciones clasificaron a octavos de final del Mundial 2026 en Norteamérica, mientras Argentina busca este viernes su pase ante Cabo Verde en Miami para definir el cuadro.
  • Tras los triunfos de España, Portugal y Suiza, quedaron confirmados cruces clave como España-Portugal, mientras selecciones como Brasil, Francia e Inglaterra ya esperan rivales.
  • El torneo entra en su etapa de eliminación directa sin margen de error, donde los candidatos perfilan su camino hacia la gran final del certamen en Nueva York.
Resumen generado con IA

Con 13 de los 16 lugares ya definidos, el Mundial 2026 empieza a mostrar su verdadero rostro. Los 16avos de final avanzan hacia el cierre y el cuadro de eliminación directa ya permite imaginar el camino de los principales candidatos hacia la final de Nueva York.

Este jueves se sumaron tres nuevos clasificados. España derrotó con autoridad a Austria por 3-0, Portugal eliminó a Croacia por 2-1 y Suiza venció 2-0 a Argelia. De esa manera, ya aseguraron su lugar en octavos Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

El cruce más atractivo confirmado hasta el momento será el que protagonizarán España y Portugal. El seleccionado de Luis de la Fuente llega después de dejar en el camino a Austria, mientras que el equipo liderado por Cristiano Ronaldo tuvo que trabajar más para superar a Croacia. Será uno de los grandes partidos de la ronda y eliminará a uno de los candidatos antes de los cuartos de final.

En el otro sector de esa parte del cuadro también quedó definido el enfrentamiento entre Bélgica y Estados Unidos, dos selecciones que vienen mostrando solidez desde el comienzo del torneo y que buscarán meterse entre los ocho mejores.

La parte superior del cuadro también promete emociones. Francia enfrentará a Paraguay, una de las sorpresas del certamen tras eliminar a Alemania por penales, mientras que Canadá jugará frente a Marruecos, otro seleccionado que volvió a demostrar su capacidad para competir en instancias decisivas.

Del otro lado aparecen Brasil, que sufrió más de la cuenta para eliminar a Japón con un gol sobre el final, y Noruega, impulsada por el poder ofensivo de Erling Haaland. Además, México tendrá un desafío de enorme exigencia frente a Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los más parejos de la ronda. 

Todavía quedan tres lugares vacantes y allí aparece Argentina. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará hoy a Cabo Verde en Miami y, si logra avanzar, se medirá en octavos con el ganador del cruce entre Australia y Egipto. En ese mismo sector, Colombia y Ghana definirán al rival de Suiza. 

Así, mientras el Mundial comienza a despedirse de varios aspirantes, el cuadro ya permite proyectar posibles recorridos hacia la final. Los márgenes de error desaparecen y cada partido pasa a tener el peso de una eliminación directa, donde un buen día alcanza para seguir soñando y un mal partido puede terminar con cuatro años de preparación.

Así están los octavos de final

Canadá vs. Marruecos – 4 de julio, 14 (Houston)

Paraguay vs. Francia – 4 de julio, 18 (Philadelphia)

Brasil vs. Noruega – 5 de julio, 17 (Nueva York)

México vs. Inglaterra – 5 de julio, 21 (Ciudad de México)

España vs. Portugal – 6 de julio, 16 (Dallas)

Estados Unidos vs. Bélgica – 6 de julio, 21 (Seattle)

Ganador Australia-Egipto vs. Ganador Argentina-Cabo Verde – 7 de julio, 13 (Atlanta)

Suiza vs. Ganador Colombia-Ghana – 7 de julio, 17 (Vancouver) 

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