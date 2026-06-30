Cuántos pasos hay que caminar por día para retrasar el riesgo de Alzheimer hasta siete años, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio de Nature Medicine reveló que caminar entre 5.000 y 7.500 pasos diarios retrasa hasta siete años el riesgo de Alzheimer al mejorar el flujo sanguíneo cerebral.
- La caminata regular aumenta el flujo sanguíneo y actúa como un sistema de limpieza natural, eliminando proteínas tóxicas acumuladas en el cerebro antes de que causen daños.
- El hallazgo consolida a la caminata como una terapia accesible para prevenir la demencia y mejorar la calidad de vida de pacientes ya diagnosticados con esta enfermedad.
Las tendencias de bienestar pueden volverse complejas, con ejercicios y disciplinas sofisticadas, o suplementos de última tecnología, lo que puede hacernos pasar por alto que los hábitos más simples y accesibles a veces son los más efectivos para proteger nuestro organismo. Un ejemplo claro de esto es la caminata, una actividad física tan natural como subestimada que esconde un impacto directo y profundo en la salud de nuestro cerebro.
Un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine reveló que mantener una rutina constante de caminatas no solo beneficia al corazón, sino que se asocia con un retraso de hasta siete años en el deterioro cognitivo vinculado al Alzheimer. La investigación analizó cómo el movimiento constante influye en la protección de las funciones neuronales a medida que envejecemos.
Cuántos pasos se necesitan para notar la diferencia
Los resultados del análisis científico arrojaron datos muy precisos sobre la cantidad de actividad necesaria. Los participantes que caminaron entre 3.000 y 5.000 pasos al día lograron retrasar el deterioro cognitivo una media de tres años. Sin embargo, el beneficio más notable se observó en aquellos que alcanzaron un rango de entre 5.000 y 7.500 pasos diarios, logrando postergar esos síntomas por un período de siete años.
"Este estudio ofrece algunas de las pruebas más claras hasta ahora de que caminar con regularidad puede ralentizar significativamente la progresión de la enfermedad de Alzheimer y señala una razón biológica específica", explicó la doctora Prerna Malla, neuróloga de MedStar Health a la revista especializada Parade. Según la experta, el cerebro funciona como una red de tuberías que deben mantenerse limpias; con el tiempo, las proteínas tóxicas como la amiloide y la tau pueden acumularse y obstruirlas, que es lo que ocurre con esta enfermedad. "Lo que revela este estudio es que caminar con regularidad parece ayudar a mantener esas tuberías fluyendo", añadió Malla.
El flujo sanguíneo como un sistema de limpieza
Al caminar, el aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro actúa como un mecanismo que ayuda a eliminar los desechos antes de que logren acumularse. Además, esta actividad física reduce la inflamación y estimula la liberación de sustancias químicas protectoras que funcionan como un equipo de mantenimiento interno para las células cerebrales. Respecto a si es mejor correr o caminar, los expertos señalan que ambas opciones son válidas y dependen de la etapa de la vida.
"Los efectos de correr frente a caminar sobre el cerebro pueden verse influidos por la edad. Por ejemplo, correr a alta intensidad puede ser más beneficioso para las personas jóvenes o de mediana edad. Caminar, una intensidad de ejercicio relativamente baja, puede ser más adecuado para que los adultos mayores mantengan la salud cerebral", detalló el doctor Rong Zhang, neurólogo de la Universidad de Texas Southwestern que investiga la relación entre el ejercicio y el envejecimiento.
Beneficios incluso después del diagnóstico
Una de las preguntas más frecuentes es si las personas que ya conviven con la enfermedad pueden verse beneficiadas por este hábito. La respuesta de los especialistas es afirmativa. "Este es uno de los mensajes más importantes que enfatizo a los pacientes y a sus familias. Aunque este estudio se centró en personas antes de que aparecieran los síntomas, un sólido conjunto de investigaciones respalda los beneficios de caminar con regularidad incluso después del diagnóstico de Alzheimer", afirmó Malla.
La actividad física constante en pacientes con un estado leve o moderado de la enfermedad ayuda a reducir los niveles de ansiedad y depresión. Además, los expertos destacan que el componente social multiplica el bienestar: salir a caminar acompañados y mantener una conversación fluida potencia los efectos positivos del ejercicio en esta población. Mantener el cuerpo en movimiento de forma recreativa, ya sea mediante el baile, la jardinería o una caminata por el barrio, se consolida como una de las decisiones más efectivas para preservar la memoria.