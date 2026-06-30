Cuántos pasos hay que caminar por día para retrasar el riesgo de Alzheimer hasta siete años, según un estudio

"Este estudio ofrece algunas de las pruebas más claras hasta ahora de que caminar con regularidad puede ralentizar significativamente la progresión de la enfermedad de Alzheimer y señala una razón biológica específica", explicó la doctora Prerna Malla, neuróloga de MedStar Health a la revista especializada Parade. Según la experta, el cerebro funciona como una red de tuberías que deben mantenerse limpias; con el tiempo, las proteínas tóxicas como la amiloide y la tau pueden acumularse y obstruirlas, que es lo que ocurre con esta enfermedad. "Lo que revela este estudio es que caminar con regularidad parece ayudar a mantener esas tuberías fluyendo", añadió Malla.