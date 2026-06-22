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Qué significa estar en Situación 4 o 5 en la Central de Deudores del BCRA

El Banco Central dispone de una base de datos pública que clasifica a los usuarios financieros en cinco niveles según su historial de pago y riesgo de incobrabilidad.

A medida que asciende el nivel de situación de deuda, mayor riesgo crediticio tiene un cliente.
A medida que asciende el nivel de situación de deuda, mayor riesgo crediticio tiene un cliente. Imagen generada con inteligencia artificial de Gemini
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El Banco Central de Argentina clasifica en su web pública a deudores según su nivel de mora, situando en categorías 4 y 5 a quienes tienen retrasos mayores a 180 días.
  • Las entidades financieras informan mensualmente al BCRA el estado de las deudas de los últimos 24 meses, permitiendo calcular la probabilidad de cobro de cada cliente.
  • Caer en estas categorías limita el acceso a futuros créditos y eleva el costo financiero, aunque existen mecanismos de refinanciación para intentar normalizar la situación.
Resumen generado con IA

Las entidades financieras declaran mes a mes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el estado de deuda de cada uno de sus afiliados y las financiaciones contraídas en los últimos 24 meses. Con esta información, el banco crea la Central de Deudores, una base de datos de acceso público y gratuito que muestra cuáles son los pagos que tiene pendientes cada cliente en cada institución y cuál es su estado de deuda.

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A la Central de Deudores puede accederse con número de CUIL o CUIT. En una tabla a la que se puede ingresar desde la página del BCRA, se muestran datos como la denominación del deudor (nombre), la entidad, el período en curso, la situación de cada deudor, el monto de la deuda, los días de atraso y otras observaciones.

Situación de cada cliente según la Central de Deudores

La Central de Deudores clasifica a los usuarios según el nivel de deuda que tengan. Se distinguen cinco grupos en total, de los cuales el primero es el que tiene menor endeudamiento, ya sea con tarjeta, con préstamos personales o hipotecarios. El número de situación de deuda es una clasificación que te asignan las entidades para determinar tu riesgo de incobrabilidad.

El riesgo de incobrabilidad es el cálculo que realizan las entidades financieras para conocer la probabilidad que tienen con cada cliente de no recibir el pago de sus obligaciones. Mientras más alto sea el indicador, mayor será la imposibilidad de un usuario para afrontar sus deudas.

Qué significa la Situación 4 o 5 si tengo una deuda

El riesgo incrementa en cada nivel en el que se aumente el tiempo sin pagar una deuda. Hay cinco grupos que contemplan los niveles en que se encuentran los usuarios.

  • Situación 1. Riesgo normal. Incluye a los deudores con atrasos que no superan los 31 días.
  • Situación 2. Riesgo bajo. Incluye a los deudores con un atraso de más de 31 y hasta 90 días.
  • Situación 3. Riesgo medio. Incluye a deudores con un atraso de más de 90 y hasta 180 días.
  • Situación 4. Riesgo alto. Incluye a deudores con atrasos de más de 180 días y hasta un año.
  • Situación 5. Irrecuperable. Incluye a deudores con atrasos superiores a un año.

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Qué es una deuda incobrable

Según la compañía líder de créditos Allianz Trade, una deuda incobrable es un tipo de gasto que se produce cuando un cliente al que se le dio un crédito no puede o no quiere pagar. En términos contables, se conoce como un “gasto por deudas incobrables” que se debe contabilizar contra las cuentas por cobrar de la empresa. Generalmente, el cliente no puede pagar por insolvencia o quiebra.

Una vez que una deuda se ha dado por perdida y se considera incobrable, aún puede recuperarse, por ejemplo, a través de un administrador concursal o porque el deudor ha decidido llegar a un acuerdo para saldar la deuda por un importe menor. Sin embargo, estos pagos pueden ser solo parciales, explica Allianz.

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