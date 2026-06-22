Qué significa estar en Situación 4 o 5 en la Central de Deudores del BCRA

Las entidades financieras declaran mes a mes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el estado de deuda de cada uno de sus afiliados y las financiaciones contraídas en los últimos 24 meses. Con esta información, el banco crea la Central de Deudores, una base de datos de acceso público y gratuito que muestra cuáles son los pagos que tiene pendientes cada cliente en cada institución y cuál es su estado de deuda.