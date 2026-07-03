Encontró una mochila con $90 millones abandonada en la ruta, se la llevó y terminó detenido

Resumen para apurados
- La policía de La Pampa detuvo el miércoles a un hombre que se llevó una mochila con 90 millones de pesos olvidada por un productor en la Ruta 4 tras sufrir un desperfecto vial.
- El productor dejó el dinero en la banquina al cambiar de vehículo. Al notar el olvido, denunció el hecho, y la policía rastreó al sospechoso mediante cámaras y lectores de patentes.
- El dinero recuperado será devuelto al damnificado, mientras que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de La Pampa para determinar su situación procesal.
Un hombre logró recuperar su mochila con $90 millones que había olvidado a la vera de una ruta en La Pampa. Tras sufrir un desperfecto mecánico en su vehículo y trasladarse a otro, dejó sus pertenencias en el camino y, cuando volvió a buscarlas, ya no estaban. Tras la denuncia y una requisa policial, las autoridades pudieron identificar al sospechoso y restituir el dinero a su dueño.
La Brigada de Investigaciones junto con la policía departamental de Trenel, en La Pampa, logró recuperar el bolso de un productor rural de la zona que contenía la importante suma de $90 millones. El damnificado, de 52 años, acababa de cobrar una importante transacción económica cuando sufrió la avería de su rodado en la Ruta Provincial 4, a pocos kilómetros de la localidad mencionada, según las fuentes oficiales consultadas por el medio local La Arena. Cuando volvió a buscar sus pertenencias el martes pasado, el equipaje ya no estaba, lo que inició el operativo que llevó a detectar al sustractor, un comerciante oriundo de Mendoza.
El costoso olvido en la banquina
De acuerdo con el medio citado, el productor rural transitaba por la RP 4 cuando sufrió el desperfecto de su vehículo a pocos kilómetros de la localidad de Trenel. Ante la situación, pidió la asistencia de un mecánico y a su hijo, quien lo buscó en otro automóvil. Al pasarse de rodado, el hombre apoyó la mochila con el dinero sobre la banquina a un metro de la cinta asfáltica y se retiró, dejando olvidada al costado de la ruta su pertenencia que contenía $90 millones en efectivo, procedentes de un cobro. Al darse cuenta y regresar minutos más tarde, el bolso ya no estaba.
El damnificado hizo la denuncia, lo que llevó a la Brigada de Investigaciones a cargo del comisario Martín Giménez y a la policía departamental de Trenel, dirigida por el comisario Diego Moreno, a un operativo en conjunto. La revisión de las cámaras permitió identificar al conductor y al coche, un Ford Focus que pasó por la zona, hizo una maniobra sospechosa y regresó al sitio. El automóvil se detuvo en el lugar donde el trabajador había dejado el dinero.
Cómo encontraron al sospechoso
Los investigadores lograron determinar que el conductor se había alojado temporalmente en un hotel de General Pico, al norte de la provincia pampeana. Sin embargo, cuando los efectivos acudieron al establecimiento, el sospechoso ya había abandonado la habitación.
La red de lectores de patentes de la provincia fue clave para descubrir el paradero del sospechoso, al detectar el paso del Focus por la localidad de Eduardo Castex, en el centro de la provincia. Personal de la Brigada y de la policía local logró interceptar el rodado cerca de las 10.30 del miércoles y demoró al conductor, un empresario e ingeniero de 45 años con domicilio en Mendoza.
El hallazgo y la detención
Por instrucción del juez Daniel Ralli y a pedido del fiscal adjunto Matías Juan, la Policía secuestró el vehículo y realizó una requisa en la que hallaron 83.910.000 pesos en efectivo, dentro de la mochila reportada como robada. Además, se incautó el teléfono celular del detenido, que será sometido a peritaje, según informó Infobae.
Las autoridades confirmaron que la suma será restituida a la brevedad al productor rural. Por su parte, el comerciante mendocino quedó bajo arresto formal y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, con asiento en General Pico, para determinar su situación procesal.