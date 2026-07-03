Encontró una mochila con $90 millones abandonada en la ruta, se la llevó y terminó detenido

El costoso olvido en la banquina

De acuerdo con el medio citado, el productor rural transitaba por la RP 4 cuando sufrió el desperfecto de su vehículo a pocos kilómetros de la localidad de Trenel. Ante la situación, pidió la asistencia de un mecánico y a su hijo, quien lo buscó en otro automóvil. Al pasarse de rodado, el hombre apoyó la mochila con el dinero sobre la banquina a un metro de la cinta asfáltica y se retiró, dejando olvidada al costado de la ruta su pertenencia que contenía $90 millones en efectivo, procedentes de un cobro. Al darse cuenta y regresar minutos más tarde, el bolso ya no estaba.