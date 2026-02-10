Casi 200 despedidos en el Frigorífico Pico

La historia de Frigorífico Pico está ligada al ADN de la industria cárnica argentina. Sus actuales propietarios, la familia Lowenstein, fueron los fundadores de Quickfood y los creadores de Paty, la marca de hamburguesas más emblemática del país. Tras desprenderse de aquella firma en favor del grupo brasileño Marfrig, los Lowenstein concentraron sus operaciones en la planta pampeana de Pico. Es por eso que, a pesar del vínculo histórico, hoy no existe relación legal ni comercial entre el frigorífico en crisis y la marca Paty.