Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Una investigación por presunta corrupción sacude otra vez a la policía de Tucumán, a días de que se conociera que un ex jefe de la fuerza empleaba presos como albañiles en su casa de El Cadillal. Esta mañana, a través de la Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Complejos (UFI), el Ministerio Fiscal (MPF) concretó diez allanamientos simultáneos en los domicilios de varios jefes de comisarías.