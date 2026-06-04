Mundo

Guerra Rusia-Ucrania: varios drones ucranianos golpean San Petersburgo

El ataque ocurrió poco antes de un importante foro económico en la ciudad rusa, al que asistirán unos 20.000 delegados de 130 países.

ATAQUE A INSTALACIONES RUSAS. La zona del foro económico, con el fondo de una densa humareda. AFP
ATAQUE A INSTALACIONES RUSAS. La zona del foro económico, con el fondo de una densa humareda. AFP
Hace 5 Hs

SAN PETERSBURGO, Rusia.- Una andanada de drones ucranianos golpeó instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo, antes del inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin.

Tras más de cuatro años de ofensiva rusa en Ucrania, las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas y ambas partes continúan atacándose de forma regular.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento anual de tres días al que se espera la asistencia de unos 20.000 invitados de 130 países, fue en su momento la principal cita rusa para atraer a inversores y empresas occidentales.

El Kremlin prometió respuestas “sistemáticas” al ataque contra la segunda ciudad rusa, que se produce un día después de que una andanada de misiles y drones lanzados por las tropas de Moscú matara a 23 personas en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró ayer que los bombardeos ucranianos fueron “ataques justos”.

“Hace apenas un día se produjo un ataque a gran escala. Hemos respondido en consecuencia”, declaró durante una rueda de prensa junto al secretario general de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, de visita en Kiev.

El responsable de la Alianza Atlántica afirmó que “mientras Ucrania sigue resistiendo, innovando y logrando victorias en el campo de batalla, Rusia está cada vez más desesperada”.

Infraestructura dañada

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, indicó que “varias” infraestructuras resultaron dañadas por el impacto de los drones, que no causaron víctimas mortales.

Zelenski señaló que las aeronaves no tripuladas golpearon la terminal petrolera de San Petersburgo y la base militar de Kronstadt.

Rusia bombardeó Ucrania y provocó 18 muertes en al menos cinco ciudades

Rusia bombardeó Ucrania y provocó 18 muertes en al menos cinco ciudades

Estos ataques, que Kiev califica como “sanciones de largo alcance”, obligaron a cerrar durante horas el principal aeropuerto de la ciudad.

Varios vuelos procedentes de Moscú con destino a San Petersburgo sufrieron retrasos ayer por la mañana, informó un periodista de la AFP en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.

Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre, en la que está previsto que Putin pronuncie un discurso el viernes.

Valéria, una empresaria de 32 años que vino desde Moscú para participar en el foro, declaró que no le asusta la posibilidad de nuevos ataques ucranianos. “Llevamos años conviviendo con este tipo de ataques”, explicó.

El “Davos” ruso

Desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, el Foro de San Petersburgo, antes conocido como el “Davos” ruso, se ha convertido en un reflejo del rechazo de las potencias occidentales hacia Moscú.

En ediciones anteriores a la guerra, contó con la presencia de mandatarios de Alemania, Francia o Japón.

El Papa León XIV bendecirá una misión humanitaria hacia Ucrania liderada por tucumanos

El Papa León XIV bendecirá una misión humanitaria hacia Ucrania liderada por tucumanos

Este año, Rusia únicamente recibirá a líderes de países aliados, como los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, además de ministros de países como Cuba, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

También fueron invitados varios personajes marginales de países occidentales, entre ellos la comentarista ultraconservadora Candace Owens, el actor estadounidense Steven Seagal y representantes del partido alemán de extrema derecha AfD.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien el martes condenó los ataques rusos contra Ucrania, intervendrá el viernes en un panel sobre medio ambiente.

Ucrania busca aliados en la industria tucumana

Ucrania busca aliados en la industria tucumana

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones energéticas y militares rusas, que considera una respuesta legítima a los bombardeos regulares de Rusia.

Un ataque con dron lanzado por Ucrania contra un autobús que viajaba entre Moscú y Simferópol, en la Crimea anexada por Rusia, dejó siete muertos, informaron las autoridades de la región ucraniana de Donetsk, también controlada por los rusos y donde sucedieron los hechos.

Durante la madrugada de ayer, Rusia informó que sus defensas aéreas interceptaron 354 drones ucranianos en múltiples regiones, incluidas las zonas fronterizas y la Crimea anexada.

En Ucrania, los bombardeos rusos dejaron al menos cinco muertos durante la noche y tres durante la jornada de ayer en las zonas cercanas a la línea del frente, según las autoridades locales.

Temas RusiaUcraniaVladimir PutinAntónio GuterresRusia invade UcraniaVolodímir Zelenski
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026
1

Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

El alto poder de la gobernabilidad
2

El alto poder de la gobernabilidad

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA
3

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
4

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino
5

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

Ranking notas premium
Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
1

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
2

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros: los cinco puntos más importantes de la resolución
3

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros: los cinco puntos más importantes de la resolución

¿Hasta dónde puede intervenir la Justicia en la elección de la UNT?
4

¿Hasta dónde puede intervenir la Justicia en la elección de la UNT?

Ascendió a Primera, jugó Libertadores y el club lo sostuvo en pleno duelo familiar: el lazo eterno de Sbuttoni con Atlético
5

Ascendió a Primera, jugó Libertadores y el club lo sostuvo en pleno duelo familiar: el lazo eterno de Sbuttoni con Atlético

Más Noticias
Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Guerra en Medio Oriente: Hezbollah e Israel siguen atacándose

Guerra en Medio Oriente: Hezbollah e Israel siguen atacándose

Elecciones presidenciales en Perú: un balotaje con polarización y debate sobre la inseguridad

Elecciones presidenciales en Perú: un balotaje con polarización y debate sobre la inseguridad

Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Recuerdos fotográficos: “La Constantinopla tucumana”

Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Santilli: el Norte pidió obras; Nación, quitar las PASO

Jaldo y otros gobernadores se reunieron con Santilli: el Norte pidió obras; Nación, quitar las PASO

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

¿Se puede dibujar el canto de un pájaro?: homenaje a Francisco Contino

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

Qué no puede perder la escuela en tiempos de IA

Comentarios