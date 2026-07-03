Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

El meteorólogo Cristofer Brito ya había anunciado en su cuenta de Instagram (@Cristofer_Brito) que no se descartaban nevadas en la zona de montaña. En el mismo posteo adelantó que para hoy y para mañana se espera buen tiempo, con cielos algo nublados, pero con mucho frío: mínimas de 3° C y máximas que no superarán los 12° C o 13° C. “El frío está instalado, y será el principal protagonista de la escena climática durante la primera quincena de julio. Pero si bien el invierno comenzó frío, esto no durará. Muy posiblemente durante la segunda quincena de julio las temperaturas de a poco se irán recuperando en todo el país; más que nada en el norte”, afirmó el especialista.