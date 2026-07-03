Tafí del Valle estrenó su blanca postal de invierno

La anunciada ola polar dejó la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle, que atravesó temperaturas bajo cero, con máximas apenas por encima de ese registro. El frío se combinó con una pequeña llovizna que empezó pasadas las 20 del miércoles y, poco a poco, esa agua nieve se fue convirtiendo en los primeros copos. Aunque leve, la nevada prosiguió durante la madrugada; sobre todo en la zona de Las Carreras y en El Pinar; y cesó hacia la mañana de ayer. También se registraron nevadas en Raco y El Siambón, y la caída de algunos copos en El Timbó Viejo.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) restringió el tránsito sobre la ruta 307 -en especial, sobre el tramo que une Tafí del Valle y Amaicha del Valle-, debido al riesgo de congelamiento de calzada. Si bien la medida rigió hasta las 8 de ayer, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas en los canales oficiales de DPV (@DPVTucuman, en Instagram), para obtener información en tiempo real sobre cortes o complicaciones viales.
Alerta amarilla
El intenso frío polar afecta gran parte de la Argentina: 18 provincias se encontraban todavía ayer bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, y se registraron nevadas en distintas localidades. Varias ciudades de la provincia de Buenos Aires amanecieron cubiertas de blanco. El caso más llamativo fue el de Mar del Plata, que volvió a registrar una nevada después de 35 años. En Catamarca, El Portezuelo también quedó completamente cubierto de nieve.
El meteorólogo Cristofer Brito ya había anunciado en su cuenta de Instagram (@Cristofer_Brito) que no se descartaban nevadas en la zona de montaña. En el mismo posteo adelantó que para hoy y para mañana se espera buen tiempo, con cielos algo nublados, pero con mucho frío: mínimas de 3° C y máximas que no superarán los 12° C o 13° C. “El frío está instalado, y será el principal protagonista de la escena climática durante la primera quincena de julio. Pero si bien el invierno comenzó frío, esto no durará. Muy posiblemente durante la segunda quincena de julio las temperaturas de a poco se irán recuperando en todo el país; más que nada en el norte”, afirmó el especialista.