El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

El frío también afectará al NOA y al NEA

Uno de los aspectos más destacados de este episodio será la amplitud de la masa de aire polar, que abarcará desde la Patagonia hasta el norte argentino. Aunque las temperaturas extremas se concentrarán en el centro del país, las provincias del NOA y el NEA también experimentarán valores considerablemente inferiores a los habituales para esta época del año. En algunas zonas incluso podrían registrarse heladas, un fenómeno menos frecuente en esas regiones.