SociedadClima y ecología

El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

Los pronósticos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire polar durante los primeros días de julio. Se esperan heladas intensas y temperaturas de hasta 12 °C por debajo de los valores habituales en gran parte del país.

Heladas fuertes y temperaturas bajo cero: el pronóstico que anticipa el inicio de julio
Heladas fuertes y temperaturas bajo cero: el pronóstico que anticipa el inicio de julio
Por LA GACETA Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Una nueva masa de aire polar provocará intensas heladas y temperaturas bajo cero en gran parte de Argentina a partir del 2 de julio debido a un fuerte frente frío.
  • Tras varios días fríos, el modelo ECMWF anticipa marcas térmicas de hasta 12 °C por debajo de lo habitual, afectando también a Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.
  • Este fenómeno consolidará un patrón invernal persistente en julio, generando heladas inusuales en el norte del país y manteniendo condiciones extremas a mediano plazo.
Resumen generado con IA

El invierno continuará mostrando su cara más intensa en Argentina. Luego de varios días marcados por temperaturas muy bajas, los modelos meteorológicos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire de origen polar que volverá a provocar un fuerte descenso térmico en gran parte del territorio nacional durante el inicio de julio.

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De acuerdo con las proyecciones actuales, el jueves 2 de julio el aire frío ya estará instalado sobre el centro y norte del país, generando temperaturas muy inferiores a los valores normales para esta época del año y favoreciendo nuevas heladas generalizadas, según detalla el sitio Meteored.

Una nueva masa de aire polar hará descender otra vez las temperaturas

Las previsiones del modelo europeo ECMWF muestran que el nuevo pulso de aire frío provocará anomalías térmicas de entre 6° y 12° por debajo de los registros habituales para comienzos de julio. Este escenario mantendrá condiciones plenamente invernales sobre buena parte de Argentina y extenderá el frío también hacia Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

Según los especialistas, la evolución de este sistema continúa bajo seguimiento, aunque todo indica que el comienzo del mes estará marcado por un importante descenso de las temperaturas.

Heladas intensas en el centro y el norte del país

Durante la mañana del jueves podrían registrarse temperaturas cercanas a los -2° en sectores de La Pampa y el norte de la Patagonia, alrededor de -1° en Córdoba, San Juan y Santa Rosa, mientras que ciudades como Rosario y Buenos Aires tendrían mínimas próximas a los 2°.

El aire polar también llegará al norte argentino. En Salta se prevén temperaturas cercanas a los 2°, mientras que en Tucumán las mínimas rondarían los 7°.

Estas condiciones favorecerán la aparición de heladas sobre amplias zonas de la región pampeana, Cuyo y gran parte del centro del país. En áreas rurales, donde el enfriamiento suele ser más intenso durante la madrugada, no se descartan registros aún más bajos y heladas fuertes o muy fuertes de manera localizada.

El frío también afectará al NOA y al NEA

Uno de los aspectos más destacados de este episodio será la amplitud de la masa de aire polar, que abarcará desde la Patagonia hasta el norte argentino. Aunque las temperaturas extremas se concentrarán en el centro del país, las provincias del NOA y el NEA también experimentarán valores considerablemente inferiores a los habituales para esta época del año. En algunas zonas incluso podrían registrarse heladas, un fenómeno menos frecuente en esas regiones.

Por el momento, las proyecciones indican que julio comenzará con un patrón plenamente invernal, dominado por aire frío persistente y jornadas con temperaturas muy bajas en gran parte del territorio argentino.

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