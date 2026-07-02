Nevó en Mar del Plata por primera vez en 35 años

Resumen para apurados
- Una histórica ola de frío polar provocó nevadas en Mar del Plata tras 35 años y en varias provincias argentinas bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.
- El fenómeno, causado por una masa de aire polar, registró marcas térmicas bajo cero en localidades como Tres Arroyos y nevadas en Córdoba, Catamarca y Tafí del Valle.
- El Servicio Meteorológico mantiene alertas en 18 provincias, anticipando que las bajas temperaturas y la inestabilidad climática persistirán durante los próximos días.
La intensa ola de frío polar que afecta a gran parte de la Argentina sigue dejando postales inusuales. Con 18 provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, se registraron nevadas en distintas localidades del país, entre ellas Tafí del Valle.
El fenómeno también alcanzó a la provincia de Buenos Aires, donde varias ciudades amanecieron cubiertas de blanco. El caso más llamativo fue el de Mar del Plata, que volvió a registrar una nevada después de 35 años.
Nieve en distintas localidades bonaerenses
Una de las ciudades más afectadas fue Tres Arroyos, donde cayó una importante cantidad de nieve. La localidad registra una temperatura de -2 °C y, además de las nevadas, se reportaron lluvias intensas.
También en el partido de General Pueyrredón, en la zona de Sierra de los Padres, comenzaron a caer copos durante la noche del miércoles. Allí la temperatura descendió hasta -1 °C y el pronóstico anticipa nevadas y lluvias durante toda la mañana, mientras que por la tarde se esperan chaparrones.
Más al sur, sobre la Costa Atlántica, Necochea amaneció con una temperatura de -1 °C y una persistente caída de agua nieve que se mantuvo desde la noche anterior. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán durante la tarde en forma de chaparrones.
El frío también dejó nieve en el interior del país
La masa de aire polar también se hizo sentir en Córdoba. En Villa de Pocho se registró una constante caída de nieve que se extendió hasta la madrugada.
Sin embargo, el pronóstico indica una mejora para las próximas horas, ya que no se esperan nuevas nevadas ni lluvias durante la tarde. El cielo permanecerá nublado y la temperatura subirá desde los -1 °C actuales hasta una máxima de 6 °C.
En Catamarca, la localidad de El Portezuelo también quedó completamente cubierta de nieve. Allí la temperatura ronda los 3 °C y se prevé que las nevadas continúen durante la mañana. Hacia la tarde se esperan lloviznas y, por la noche, lluvias aisladas.
Mientras tanto, en Tucumán, la nieve volvió a decir presente en Tafí del Valle, donde la ola polar dejó un paisaje completamente blanco y regaló postales que sorprendieron a vecinos y visitantes.