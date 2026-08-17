Avanza la investigación de un supuesto intento de robo en un barrio privado de Yerba Buena

Por último, Sagra indicó que no fue correcta la precisión que dio sobre la autorización de ingreso al barrio. “Él dijo que no conocía mi domicilio, pero en los videos de la cámara de seguridad, el guardia nunca le indica cómo llegar a mi domicilio. Además, en el trayecto, le indica al conductor, cuando está por pasar, que gire a mi domicilio”, añadió. “Confío en que la Justicia avanzará con la investigación de este caso”, señaló.