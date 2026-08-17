Seguridad

Avanza la investigación de un supuesto intento de robo en un barrio privado de Yerba Buena

Un comisario, que presta servicio en San Andrés, reconoció que por error se presentó en la casa de Roberto Sagra. El empresario duda de los dichos del uniformado. En qué estado se encuentra el expediente.

MOMENTO CLAVE. El vehículo ingresa al barrio privado donde vive el empresario y ex vicepresidente de San Martín.
MOMENTO CLAVE. El vehículo ingresa al barrio privado donde vive el empresario y ex vicepresidente de San Martín. CAPTURA DE VIDEO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Justicia investiga el presunto asalto al empresario Roberto Sagra en Yerba Buena el 31 de julio, luego de que un comisario alegara haber ingresado por error a su vivienda.
  • El comisario Mario Choque dijo buscar a otra persona, pero Sagra desconfía al revelar que el oficial trabajó en sus empresas y omitió identificar a sus cuatro acompañantes.
  • La fiscalía evalúa remitir el caso a Delitos Complejos ante posibles irregularidades, mientras el Ministerio de Seguridad inició un sumario interno sobre el personal policial.
Resumen generado con IA

La Justicia avanza con la investigación del supuesto intento de asalto que había sufrido el empresario Roberto Sagra en un barrio privado de Yerba Buena. Un comisario se presentó ante las autoridades y desmintió que haya sido un caso de robo y aseguró que todo se había tratado de un error, ya que él buscaba a otra persona.

Según consta en la denuncia, el viernes 31 de julio, a las 20.30, cinco hombres se presentaron en la casa del empresario y ex presidente de San Martín. A uno de los habitantes del barrio ubicado en avenida Presidente Perón al 1.300, le pareció sospechosa la actitud de esas personas y se acercó a ver qué buscaban.

Al advertir el movimiento inusual, uno de los sospechosos descendió del vehículo. Tenía puesto un chaleco de la Policía. Esa situación coincidió con la llegada de dos familiares de Sagra. Los sospechosos escaparon del lugar, pese al esfuerzo de algunos vecinos que intentaron detenerlos para identificarlos.

Personal de la ex Brigada de Investigaciones inició una pesquisa. Al sospechar que habían participado uniformados en el episodio, comenzaron a indagar si se había tratado de un procedimiento. El 7 de agosto se presentó en la sede policial Mario Adrián Choque, jefe de la comisaría de San Andrés para, según dijo, aclarar la situación.

El funcionario aclaró que él había concurrido a ese lugar porque tenía que reunirse con otra persona con la que había estado en contacto. “Me estaba esperando en el barrio Terrazas Park, pero me equivoqué e ingresé a Los Olivos, que están pegados”, sostuvo en su declaración.

Si bien el comisario dijo en su exposición que Los Olivos y Terrazas Park quedan uno al lado del otro, entre ambos barrios hay más de 200 metros en los cuales se levantan otros complejos de departamentos, locales comerciales y gastronómicos

Choque indicó además que, al llegar a la portería, se identificó ante el guardia y dijo que buscaba a Roberto, por lo que le permitió ingresar. “Quiero aclarar que me encontraba correctamente uniformado, con paletas de grado y con el porta nombre colocado”, añadió en su declaración.

El comisario también señaló que luego recibió el nombre de esa persona y le aclaró que se había equivocado de barrio privado, por lo que se retiró del lugar y fue a encontrarse con el hombre que lo había citado. “Estoy a disposición de la Justicia para aclarar esta situación y lo que se publicó en los medios es erróneo”, finalizó Choque.

Las dudas del empresario

“La declaración de este funcionario deja muchas dudas. La verdad es que es imposible que se haya equivocado de persona. Los responsables de seguridad me confirmaron que Choque había trabajado en mis empresas”, sostuvo Sagra en una entrevista con LA GACETA.

El empresario también indicó que le resulta sospechoso que en su declaración, el comisario haya omitido brindar datos importantes. “Por ejemplo, no indicó la identidad de las otras cuatro personas que lo acompañaban y que supuestamente también son policías. Tampoco dio precisiones sobre el vehículo en el que se trasladaban, es decir, si era oficial o no”, añadió.

Por último, Sagra indicó que no fue correcta la precisión que dio sobre la autorización de ingreso al barrio. “Él dijo que no conocía mi domicilio, pero en los videos de la cámara de seguridad, el guardia nunca le indica cómo llegar a mi domicilio. Además, en el trayecto, le indica al conductor, cuando está por pasar, que gire a mi domicilio”, añadió. “Confío en que la Justicia avanzará con la investigación de este caso”, señaló.

Cómo está el expediente

La causa quedó en manos de Daniel Sosa Piñeiro, titular de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Según confiaron fuentes judiciales, continúa recibiendo indicios e informes para determinar qué fiscalía intervendrá, ya que puede girarla a una especializada en robos o a la de Delitos Complejos, si es que cree que hubo irregularidades en la actuación de los policías.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que están al tanto del caso y que iniciaron el correspondiente trámite administrativo para detectar si hubo alguna falta en el proceder de los uniformados.

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