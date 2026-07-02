Cuatro razones para usar cáscaras de papa y bicarbonato en tu jardín

Hace 1 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- Hogares adoptan actualmente un truco de licuar cáscaras de papa y bicarbonato para nutrir el jardín y prevenir plagas de forma natural, reduciendo el uso de químicos.
- Este método surge por la tendencia de reciclar desechos. Las cáscaras aportan potasio y fósforo al suelo, mientras que el bicarbonato combate los hongos y elimina malos olores.
- La práctica impulsa la jardinería sostenible y la economía circular en el hogar. Se espera que consolide hábitos ecológicos al transformar residuos comunes en abono orgánico.
Los trucos caseros ganan terreno en los hogares actuales, sobre todo entre las personas con intenciones de dejar de lado los productos químicos y aprovechar distintos elementos que suelen terminar en la basura. Uno de estos métodos, poco difundido pero eficaz, consiste en licuar cáscaras de papa con bicarbonato de sodio.
Esta mezcla reúne ingredientes con propiedades clave para el cuidado del hogar y la jardinería. Las cáscaras de papa aportan nutrientes esenciales como potasio y fósforo, mientras que el bicarbonato de sodio resulta sumamente conocido por su capacidad para neutralizar olores, limpiar superficies y ayudar a controlar la aparición de hongos en las plantas.
- Aporte de nutrientes al suelo
Las cáscaras de papa contienen minerales esenciales como potasio y fósforo. Al descomponerse, estos elementos enriquecen el sustrato y favorecen notablemente el desarrollo de las plantas.
- Prevención de hongos
El bicarbonato de sodio posee reconocidas propiedades antifúngicas. Su aplicación moderada contribuye a dificultar la aparición de hongos superficiales en las hojas de los cultivos.
- Mejora del compost
Al incorporar la mezcla a la compostera, la materia orgánica de las cáscaras de papa se descompone de forma óptima. Esto favorece la creación de un abono rico en nutrientes para el jardín.
- Neutralización de malos olores
Las propiedades del bicarbonato permiten que el preparado actúe eficazmente contra las emanaciones desagradables. Su uso disminuye el mal olor en los recipientes de residuos orgánicos o en la misma compostera.
Lo más popular
Ranking notas premium