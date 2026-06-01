Mezclá bicarbonato, limón y sal: el truco de los expertos para dejar tu cocina como nueva

Ante esta dificultad, la búsqueda de alternativas caseras con componentes poco habituales en la limpieza diaria se convierte en la mejor solución. La combinación de bicarbonato de sodio, limón y sal surge como un recurso altamente efectivo para penetrar en la porosidad de la madera y remover la suciedad acumulada. Al finalizar la aplicación de esta mezcla, el proceso concluye con un enjuague profundo bajo el grifo para erradicar cualquier residuo de los ingredientes, seguido de un secado minucioso que impida la proliferación de humedad.