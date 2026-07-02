El fenomeno de las casas chinas prefabricadas: cuánto cuéstan y cómo son por dentro

Resumen para apurados
- Casas modulares importadas de China ganan protagonismo en Argentina como una alternativa económica y de rápida construcción frente al encarecimiento de la obra tradicional.
- Estas viviendas plegables se transportan en contenedores y se venden desde u$s40.000 más IVA, llegando equipadas con servicios básicos, aberturas y aislamiento térmico.
- Con costos inferiores a la obra tradicional, este formato modular promete reconfigurar el mercado de la vivienda y facilitar el acceso a nuevos desarrollos inmobiliarios.
En un contexto en el que construir una vivienda tradicional demanda cada vez una mayor inversión, las casas modulares chinas comenzaron a ganar protagonismo como una alternativa para reducir costos y acortar los tiempos de obra. Fabricadas íntegramente en plantas industriales, transportadas dentro de contenedores marítimos y listas para ensamblar sobre un terreno, estas viviendas despiertan un creciente interés entre familias, desarrolladores e inversores.
El principal atractivo de estas estructuras radica en la combinación de menor costo, rapidez de ejecución y un alto nivel de terminación. En algunos modelos, incluso, la estructura posee la capacidad de desplegarse en apenas una hora una vez que arriba al terreno; sin embargo, detrás de esa instalación veloz existe un proceso complejo que incluye la fabricación, el transporte internacional, la importación, el montaje y la conexión a los servicios básicos.
Cómo son las casas modulares chinas
A diferencia de una construcción tradicional, estas viviendas se fabrican casi por completo dentro de una planta industrial, por lo que llegan al país con gran parte de las terminaciones realizadas y solo requieren el montaje y las conexiones finales. Los fabricantes chinos trabajan principalmente con módulos expandibles o plegables que se transportan dentro de contenedores, o bien con estructuras de acero galvanizado con paneles industrializados tipo sándwich, Sip o steel frame. Esta estructura metálica brinda resistencia y durabilidad, mientras que los paneles incorporan materiales aislantes que mejoran el confort térmico y acústico.
Dependiendo del modelo elegido, muchas viviendas arriban equipadas con instalación eléctrica prearmada, cañerías sanitarias listas para conectar, cocina con muebles, baño completo, puertas, ventanas instaladas y pisos de porcelanato, laminados o vinílicos. También incluyen carpinterías de aluminio con doble vidriado hermético (Dvh) y revestimientos interiores terminados. Además, antes de comenzar la fabricación existe la posibilidad de personalizar la distribución de los ambientes, incorporar más dormitorios, sumar baños o incluso unir varios módulos para ampliar la superficie total.
Qué medidas tienen las casas modulares y cuánto cuestan
Las viviendas que comenzaron a comercializarse en Argentina ofrecen distintas superficies según el fabricante, con modelos habituales que parten desde los 37 metros cuadrados, continúan con versiones de 56 y 74 m², y superan ampliamente esas dimensiones mediante la combinación de varios módulos. Esta versatilidad permite adaptarlas tanto para residencias permanentes como para casas de fin de semana, oficinas, emprendimientos turísticos o desarrollos inmobiliarios de pequeña escala.
Uno de los aspectos que más interés genera es su precio, ya que en los catálogos internacionales una unidad de aproximadamente 100 metros cuadrados suele ofrecerse entre u$s 18.000 y u$s 35.000, según el equipamiento incluido. En Argentina, los valores de venta comienzan alrededor de u$s 40.000 más Iva para los modelos compactos, mientras que las opciones de mayor tamaño superan los u$s 66.000. En términos de superficie, algunas propuestas parten desde aproximadamente u$s660 por metro cuadrado, una cifra considerablemente inferior a la de una edificación tradicional.