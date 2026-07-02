El fenomeno de las casas chinas prefabricadas: cuánto cuéstan y cómo son por dentro

Cómo son las casas modulares chinas

A diferencia de una construcción tradicional, estas viviendas se fabrican casi por completo dentro de una planta industrial, por lo que llegan al país con gran parte de las terminaciones realizadas y solo requieren el montaje y las conexiones finales. Los fabricantes chinos trabajan principalmente con módulos expandibles o plegables que se transportan dentro de contenedores, o bien con estructuras de acero galvanizado con paneles industrializados tipo sándwich, Sip o steel frame. Esta estructura metálica brinda resistencia y durabilidad, mientras que los paneles incorporan materiales aislantes que mejoran el confort térmico y acústico.