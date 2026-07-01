Qué es el "No-Buy July", el desafío viral para ahorrar dinero y dejar de hacer compras innecesarias

Más allá de las ganancias financieras, estos desafíos ofrecen profundos beneficios mentales y emocionales. Fomentan la autoconciencia al ayudar a los individuos a identificar los desencadenantes del gasto emocional, como el estrés, el aburrimiento o la soledad, y alientan estrategias de afrontamiento alternativas. Los participantes informan una mayor sensación de control, una menor culpa y una mejor autoestima. El proceso también cultiva la gratitud por las posesiones existentes, contrarrestando la satisfacción fugaz de las nuevas compras. Según Gretchen Rubin en el NYT, "decidir de antemano no comprar extras durante un mes liberó tiempo que de otro modo se dedicaría a investigar artículos y debatir si comprarlos. La fatiga de la decisión desaparece". Esto lleva a ser "más estratégico sobre lo que se va a comprar", como comentó Paula Holloway, citada también en el NYT.