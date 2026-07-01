La estafa de las "casas recuperadas": una falsa gestora seguirá detenida mientras aparecen nuevas víctimas

El sueño de la casa propia en Lomas de Tafí se convirtió en una pesadilla económica para al menos cuatro familias tucumanas, aunque los investigadores sospechan que la red de damnificados es mucho más amplia. "Ruby", una mujer de 58 años que se presentaba como una gestora con aceitados contactos en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbanístico (Ipvdu), enfrenta ahora una prórroga de su prisión preventiva mientras la Justicia analiza las pruebas recolectadas en su teléfono celular.